Universidad Chile choca ante Unión Española EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE por partido pendiente por la sexta fecha del Campeonato Nacional de Chile. Entérate cómo y dónde ver el partido entre equipos chilenos Gratis y Online.

Todo listo para el enfrentamiento. Universidad de Chile y Unión Española chocarán este domingo 27 de marzo desde las 14:00 horas (hora peruana) y 16:00 horas (hora chilena) en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

Universidad Chile vs. Unión Española hoy: horarios en el mundo

Chile: 16:00 horas

Perú: 14:00 horas

Uruguay: 16:00 horas

Colombia: 14:00 horas

Ecuador: 14:00 horas

Estados Unidos (este): 14:00 horas

Estados Unidos (pacífico): 11:00 horas

México: 13:00 horas

España: 22:00 horas

La U llega al partido luego de iguala 1-1 ante Curicó Unido convenciendo poco y ubicándose en la décima posición, mientras que Unión Española derrotó a Ñublense 1-0.

“Los comentarios negativos no los leo ni los veo porque no tengo redes. Si al hincha no le gusta como juego, está en su derecho a manifestarse”, aseguró Alvaro Brun, quien además sostuvo que “no estoy 100 por ciento contento con mi rendimiento, como calculo que la gran mayoría del plantel le debe estar pasando”.

Asimismo Brun se refirió a los hispanos que enfrentarán por la fecha 6: “Es un equipo ofensivo. Si los dejamos jugar, pueden hacer daño. Nosotros queremos mantener lo bueno y mejorar los errores. Sabemos que estamos al debe y debemos mejorar”.

Universidad Chile vs. Unión Española en vivo: canal TV

En Chile la división de la transmisión de todos los partidos del Campeonato Nacional está entre TNT Sports y Estadio TNT Sports. Si te encuentras en el resto de Latinoamérica y a nivel internacional, síguelo a través del Minuto a Minuto en la web de El Comercio.

¿Dónde ver Universidad Chile vs. Unión Española 2022?

Si quieres ver la transmisión online del partido entre Universidad Chile vs. Unión Española deberás seguir la señal de TNT Sports Go. Recordemos que si los partidos del Campeonato Nacional son transmitidos en territorio chileno vía TNT Sports, solo podrás verlos a través de esa plataforma de streaming.

