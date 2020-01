¡Colo Colo campeón! El cuadro Albo venció a la Universidad de Chile y se consagró campeón de la Copa Chile en el estadio Germán Becker de Temuco. Con goles de Marco Bolados y Javier Parraguez, el equipo dirigido por Mario Salas conquistó su primer título de la temporada 2020.

►Alianza Lima: ¿Es Luis Aguiar la ‘frutilla de la torta’ que necesita el equipo de Pablo Bengoechea?

►Cristiano Ronaldo anotó un golazo de zurda a la Roma por la Copa Italia | VIDEO

El partido tuvo un trámite bastante favorable para Colo Colo desde los primeros instantes. No obstante, los universitarios tuvieron la primera opción clara de gol en la final. A los 21, Ángelo Henríquez marró un disparo desde los 12 pasos, hecho que hubiese cambiado el curso del partido.

¡TERMINÓ! Colo Colo es campeón de la Copa Chile MTS 2019 🏆🤟🏼🏁



Para ustedes, que querían una pequeña alegría y una pausa en la vida, para los jugadores, para el cuerpo técnico, para Colo Colo entero 🖤🖤 ¡¡CAMPEÓN HAY UNO SOLO!!



UCH 1 - 2 Colo Colo 😎🤟🏼 pic.twitter.com/t9RxGbYVfa — Colo-Colo (@ColoColo) January 22, 2020

Ello le dio un envión anímico importante al cuadro de Colo Colo. Los dirigidos por Mario Salas se adelantaron en el campo y a los pocos minutos lo lograron en el marcador.

A los 28′, Marco Bolados consiguió abrirse paso dentro de los centrales y con un sutil toque venció al portero rival. Aun no terminaban de celebrar bien el primer gol cuando cayó el segundo: un centro preciso le permitió a Javier Parraguez convertir el 2-0 a los 31′.

Tras ello, Colo Colo dominó el trámite del partido sin sufrir grandes apuros. En la segunda mitad, la U de Chile adelantó sus líneas pero no consiguió causar demasiado peligro.

A los 90+5′, Matías Rodríguez consiguió el descuento pero el tiempo no les alcanzó. El 2-1 se consumó, dándoles la primera estrella al cuadro albo.

Colo Colo vs. Universidad de Chile: Marco Bolados convirtió el 1-0 con una gran definición

Javier Parraguez y el 2-0 con una ‘palomita’ dentro del área

Universidad de Chile vs. Colo Colo: Alineaciones

✍ Los elegidos por Hernán Caputto para enfrentar a CC por la Final de #CopaChileMTS 🏆

Sustituciones: Campos, Carrasco, Barrios, Morales, Galani, Rojas y Zacaría.



Presentado por @ASChile.#VamosLaU 🤘 pic.twitter.com/FQ4XhUxseg — Universidad de Chile (@udechile) January 22, 2020

¡SE ACABÓ LA ESPERA! Así formará Colo Colo esta tarde en la gran final de la Copa Chile MTS 🤟🏁



¡Con empuje y coraje! 💪#VamosColoColo pic.twitter.com/jops9DWFUk — Colo-Colo (@ColoColo) January 22, 2020

Universidad de Chile vs. Colo Colo: Incidencias

►Carlos Zambrano: periodista argentino calificó de ‘poco alentador’ el presente del nuevo jugador de Boca Juniors | VIDEO

►Copa Libertadores: Medio pasaje Universitario

El equipo con más títulos de la Copa Chile como Colo Colo, se enfrenta a su escolta y último clasificado del fútbol de ese país a la Copa Libertadores 2020, luego de un año muy difícil como es la Universidad de Chile en un clásico revalorizado por los refuerzos del ‘Romántico Viajero’ que sueña con un trofeo para dejar atrás la pelea con el descenso del 2019.

Gabriel Costa, futbolista uruguayo-peruano que pertenece a Colo Colo. (Foto: Agencias)

Universidad de Chile vs. Colo Colo | Final de la Copa Chile | Horarios en el mundo

Chile 6:30 p.m. | CDF

México 3:30 p.m. |

Perú 4:30 p.m. |

Colombia 4:30 p.m. |

Ecuador 4:30 p.m. |

Bolivia 5:30 p.m. |

Venezuela 5:30 p.m. |

Argentina 6:30 p.m. |

Brasil 6:30 p.m. |

Paraguay 6:30 p.m. |

Uruguay 6:30 p.m. |

Venezuela 10:30 p.m. |

Tras clasificar a la final de la Copa Chile al vencer a Unión Española por Walk Over (no se presentó el cuadro de santa Laura), los Azules esperan que el debut de sus refuerzos, como el del uruguayo Walter Montillo, sea con un triunfo que les asegure llegar al torneo internacional como el campeón de este certamen y no como el cuarto después de los que ya están en la competencia continental.

Mientras que Colo Colo, que superó el fin de semana a Universidad Católica en la tanda de penales, tras empatar 1-1 en el tiempo regular, quiere quitarse la desazón de haber quedado muy relegado en la lucha por el título de la Primera División conquistando la Copa Chile. Pero no será sencillo porque los de Mario Salas tendrán que sobreponerse a las ausencias que presenta para este duelo.

Son seis las bajas del ‘Cacique’ para este choque. Primero por los convocados a la selección olímpica Sub 23 de Chile como Gabriel Suazo, Iván Morales y Julio Fierro. A ellos se les suman César Fuentes, quien al haber jugado la primera etapa de la Copa Chile con Universidad Católica no podrá estar en el Germán Becker de Temuco. Por último están los lesionados Pablo Mouche y Matías Zaldivia.

Las estadísticas de este cotejo hablan de una paternidad de Colo Colo que data desde el 2015 cuando la Universidad de Chile obtuvo su último triunfo contra los albos, precisamente en la Copa Chile y por penales. ¿Se repetirá la historia o se impondrá la jerarquía colocolina?

Universidad de Chile vs. Colo Colo | Final de la Copa Chile | Probables alineaciones

Universidad de Chile: Fernando de Paúl; Matías Rodríguez, Osvaldo González, Luis Del Pino, Jean Beausejour; Fernando Cornejo, Gonzalo Espinoza, Walter Montillo, Jimmy Martínez; Joaquín Larrivey, Ángelo Henrríquez.

Colo Colo: Brayan Cortés; Óscar Opazo, Julio Barroso, Juan Manuel Insaurralde, Brayan Véjar; Carlos Carmona, Branco Povoste, Leonardo Valencia; Marcos Bolados, Nicolás Blandi, Gabriel Costa

Universidad de Chile vs. Colo Colo | Final de la Copa Chile | Aquí se jugará el partido