La Universidad de Chile, próximo rival de Alianza Lima por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, tendrá la sensible baja del atacante argentino Lucas Di Yorio.
Esto, debido a que se someterá a una intervención quirúrgica por una lesión meniscal.
Aunque no se ha especificado el tiempo que estará fuera de los terrenos de juego, no será parte del equipo para los duelos ante Colo Colo por la Supercopa de Chile ni para la serie ante los blanquiazules.
El entrenador Gustavo Álvarez deberá apostar por nuevos elementos en ataque para estos vitales encuentros para la ‘U’.
La serie de cuartos de final ante la Universidad de Chile inicia el jueves 18 de septiembre en Matute, mientras que la revancha se disputará el jueves 25 del mismo mes en el ‘El Coloso del Llano’ de Coquimbo.
Luego de superar en el repechaje a Gremio de Porto Alegre, Alianza Lima se impuso también ante la Universidad Católica de Quito por los octavos de final del torneo.
