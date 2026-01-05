Así fue el reencuentro de Vargas y Aránguiz en la U de Chile, rival de la ‘U’ en la Noche Crema. (Foto: U. de Chile)
Redacción EC
Mientras empezó su pretemporada y va alistando todo para la Noche Crema, desde la -su rival en este evento- llegaron noticias. El conjunto chileno también inició sus prácticas y la gran novedad fue la presencia de , quien se reencontró con el histórico Charles Aránguiz.

Ambos futbolistas chilenos, miembros de la llamada generación dorada de ‘La Roja’, expresaron su felicidad por volver a compartir camerinos y la U. de Chile compartió ese momento en redes sociales.

"Por fin se dio este regreso (…) Estoy muy feliz, todavía no asimilo bien que estoy de vuelta. Mis sensaciones son felicidad, quiero estar entrenando con mis compañeros”, fueron las primeras palabras de ‘Turboman’.

Vargas fue recibido con un fuerte abrazo por parte de Aránguiz en el Centro Deportivo Azul. Con su incorporación, la U. de Chile comenzó la pretemporada en busca de salir campeón este año en el fútbol profesional de su país.

Como parte de su preparación, los azules tienen programados dos amistosos internacionales. El 18 de enero enfrentarán a Racing en Concepción y el 24 a Universitario en Perú.

