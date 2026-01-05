Mientras Universitario de Deportes empezó su pretemporada y va alistando todo para la Noche Crema, desde la U. de Chile -su rival en este evento- llegaron noticias. El conjunto chileno también inició sus prácticas y la gran novedad fue la presencia de Eduardo Vargas, quien se reencontró con el histórico Charles Aránguiz.

Newsletter exclusivo para suscriptores Jasson Curi Chang te cuenta todas las novedades de Universitario de Deportes, todos los lunes.

Ambos futbolistas chilenos, miembros de la llamada generación dorada de ‘La Roja’, expresaron su felicidad por volver a compartir camerinos y la U. de Chile compartió ese momento en redes sociales.

"Por fin se dio este regreso (…) Estoy muy feliz, todavía no asimilo bien que estoy de vuelta. Mis sensaciones son felicidad, quiero estar entrenando con mis compañeros”, fueron las primeras palabras de ‘Turboman’.

El reencuentro que todos queríamos ver 🫂 pic.twitter.com/uk8Td4yZQk — Universidad de Chile (@udechile) January 5, 2026

Vargas fue recibido con un fuerte abrazo por parte de Aránguiz en el Centro Deportivo Azul. Con su incorporación, la U. de Chile comenzó la pretemporada en busca de salir campeón este año en el fútbol profesional de su país.

Como parte de su preparación, los azules tienen programados dos amistosos internacionales. El 18 de enero enfrentarán a Racing en Concepción y el 24 a Universitario en Perú.