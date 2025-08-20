Jorge Fossati tiene importantes bajas para alinear en el choque de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores.
Jorge Fossati tiene importantes bajas para alinear en el choque de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores.
tiene la serie cuesta arriba ante Palmeiras y, este jueves 21 de agosto, visitará a uno de los favoritos para ganar la Copa Libertadores, en el duelo de vuelta por los octavos de final del torneo.

LEE TAMBIÉN: Franco Navarro sobre Pedro Aquino: "Está identificado con Sporting Cristal, pero las oportunidades lo trajeron a Alianza Lima"

Para este encuentro, el entrenador crema Jorge Fossati presenta dos bajas importantes en su esquema habitual: Williams Riveros por suspensión, y Rodrigo Ureña por Lesión.

El puesto del zaguero paraguayo sería tomado por Anderson Santamaría, mientras que al mediocampista chileno lo reemplazaría el futbolista Jorge Murrugarra.

MIRA: "Va a ser clave el regreso de Zambrano": El factor decisivo para Alianza en la visita a Católica para soñar con la clasificación

Además, se apostaría por la titularidad de José ‘Tunche’ Rivera en lugar de Edison Flores y Jesús Castillo por Martín Pérez Guedes.

Posible once de la ‘U’

  • Sebastián Britos; Aldo Corzo, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto; Jorge Murrugarra, Jesús Castillo, Jairo Concha, Andy Polo, José Carabalí; Álex Valera, José Rivera.

Cabe mencionar que Alianza Lima visitará a la ‘U’ el próximo domingo 24 de agosto desde las 5:30 p.m. en el Estadio Monumental, por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto.

