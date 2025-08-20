Universitario de Deportes tiene la serie cuesta arriba ante Palmeiras y, este jueves 21 de agosto, visitará a uno de los favoritos para ganar la Copa Libertadores, en el duelo de vuelta por los octavos de final del torneo.
LEE TAMBIÉN: Franco Navarro sobre Pedro Aquino: “Está identificado con Sporting Cristal, pero las oportunidades lo trajeron a Alianza Lima”
Para este encuentro, el entrenador crema Jorge Fossati presenta dos bajas importantes en su esquema habitual: Williams Riveros por suspensión, y Rodrigo Ureña por Lesión.
Newsletter exclusivo para suscriptores
El puesto del zaguero paraguayo sería tomado por Anderson Santamaría, mientras que al mediocampista chileno lo reemplazaría el futbolista Jorge Murrugarra.
MIRA: “Va a ser clave el regreso de Zambrano”: El factor decisivo para Alianza en la visita a Católica para soñar con la clasificación
Además, se apostaría por la titularidad de José ‘Tunche’ Rivera en lugar de Edison Flores y Jesús Castillo por Martín Pérez Guedes.
Posible once de la ‘U’
- Sebastián Britos; Aldo Corzo, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto; Jorge Murrugarra, Jesús Castillo, Jairo Concha, Andy Polo, José Carabalí; Álex Valera, José Rivera.
Cabe mencionar que Alianza Lima visitará a la ‘U’ el próximo domingo 24 de agosto desde las 5:30 p.m. en el Estadio Monumental, por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto.
¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.
TE PUEDE INTERESAR
- Con el clásico entre Universitario y Alianza Lima, así se jugará la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto
- Agustín Lozano: ¿Quiénes lo acompañarán en el directorio de la FPF hasta el 2030?
- Erick Noriega: así informa la prensa brasileña sobre su inminente fichaje por Gremio de Porto Alegre
- Yoshimar Yotún: la emotiva arenga del capitán de Sporting Cristal previo al triunfo en Juliaca | VIDEO
- Dos amistosos en el país donde fuimos mundialistas y por qué podría dirigir Ibáñez: El plan en la Videna para cerrar el año e iniciar un nuevo proceso
Contenido sugerido
Contenido GEC