Universitario de Deportes está cada vez más cerca de ganar el tricampeonato nacional y, pese a restar algunas fechas en el campeonato, ya aseguró su clasificación a la próxima edición de la Copa Libertadores 2026.
Los cremas son sólidos líderes de la tabla acumulada 2025, además de ser los ganadores del Torneo Apertura.
El último lúnes, con goles de Martín Pérez Guedes y José Rivera, los cremas vencieron a Ayacucho FC y extendieron su ventaja sobre Cusco FC.
De esta manera, los aún dirigidos por Jorge Fossati tienen un cupo asegurado en un torneo en el que llegaron hasta los octavos de final en la presente temporada.
Tras dejar en el camino a los clubes ecuatorianos Barcelona de Guayaquil e Independiente de Valle, la ‘U’ avanzó en su serie junto a River Plate.
En la siguiente fase no pudo ante el poderoso Palmeiras de Brasil, con un global de 4-0, y ahora buscará su revancha en 2026.
El próximo encuentro de la ‘U’ será el jueves 23 de octubre ante Sporting Cristal en el Estadio Nacional.
