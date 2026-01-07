Con un nuevo comienzo. Rodrigo Ureña, exfutbolista tricampeón de Universitario de Deportes, ya se encuentra en Colombia para hacer la pretemporada con Millonarios y a su llegada brindó declaraciones sobre este nuevo paso en su carrera.

“Estoy contento, vengo trabajando positivamente y acomplándome a lo que son mis compañeros y a jugar en altura. Si bien ya jugué varios años en altura en Chile y en Perú que tocan lugares con altura, me he sentido bien y cómodo. La recepción ha sido muy buena”, sostuvo el volante central chileno a la prensa.

En tanto a cómo se dio su negociación, Ureña sostuvo: “Hablé con el profesor en su momento para poder venir, es un club gigante y me hablaron de un proyecto quizá como yo para poder crecer y quizá yo pueda hacer ese aporte para los chicos de las canteras”

Por último, habló sobre cuáles los retos trazados en este nuevo club: “Soy consciente de las expectativas, trataré de hacer lo mejor posible y hacer un buen trabajo que eso es lo que finalmente a uno como futbolista lo termina caracterizando. El primer objetivo nuestro es el torneo internacional, pero vamos paso a paso”