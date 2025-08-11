Cabe mencionar que el plantel crema queda concentrado desde hoy hasta el día del encuentro ante los brasileños en el Monumental.
Cabe mencionar que el plantel crema queda concentrado desde hoy hasta el día del encuentro ante los brasileños en el Monumental.
Redacción EC
Redacción EC

, tras vencer a Sport Boys por la Liga 1 Te Apuesto, ya prepara lo que será el inicio de su serie de octavos de final de la Copa Libertadores ante .

LEE TAMBIÉN: Paulo Autuori: “Ganar por ganar es sencillo, pero plasmar una idea y dejar un legado es lo más complicado”

Este lunes por la mañana, la ‘U’ entrenó en las instalaciones de Campo Mar, y apartir de mañana lo hará en el estadio Monumental de Ate, escenario del duelo ante los brasileños.

Newsletter exclusivo para suscriptores

Jasson Curi Chang

Cabe mencionar que el plantel crema queda concentrado desde hoy hasta el día del encuentro.

El partido de ida se jugará este jueves 14 de agosto desde las 7:30 p.m., mientras que el partido de vuelta se jugará el 21 del mismo mes en el mismo horario, pero en Sao Paulo.

MIRA: Peruanas Esmeralda Sánchez y Sandra Ostos entre las mejores de la Copa Panamericana de Vóley

Se espera un importante marco de público, pues se informó que la tribuna popular norte se encuentra agotada.

Universitario alcanzó su clasificación, tras quedar en segundo lugar dle Grupo B de la Copa Libertadores, por encima de los clubes ecuatorianos Independiente del Valle y Barcelona de Guayaquil.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. .

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC