Universitario de Deportes, tras vencer a Sport Boys por la Liga 1 Te Apuesto, ya prepara lo que será el inicio de su serie de octavos de final de la Copa Libertadores ante Palmeiras.

Este lunes por la mañana, la ‘U’ entrenó en las instalaciones de Campo Mar, y apartir de mañana lo hará en el estadio Monumental de Ate, escenario del duelo ante los brasileños.

Cabe mencionar que el plantel crema queda concentrado desde hoy hasta el día del encuentro.

El partido de ida se jugará este jueves 14 de agosto desde las 7:30 p.m., mientras que el partido de vuelta se jugará el 21 del mismo mes en el mismo horario, pero en Sao Paulo.

Se espera un importante marco de público, pues se informó que la tribuna popular norte se encuentra agotada.

Universitario alcanzó su clasificación, tras quedar en segundo lugar dle Grupo B de la Copa Libertadores, por encima de los clubes ecuatorianos Independiente del Valle y Barcelona de Guayaquil.

