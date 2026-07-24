Durante décadas, el hincha de Universitario ha contado la historia del club en tribunas, fotografías amarillentas y relatos heredados de generación en generación. Ahora, ese mismo recorrido de cien años también tiene un lugar en una de las plataformas de streaming más importantes del mundo. “Esta es la U”, el documental que retrata el centenario crema y acompañó al equipo en la conquista del bicampeonato nacional 2023-2024, ya forma parte del catálogo de Amazon Prime Video.

La noticia representa un nuevo paso para una producción que desde su estreno dejó de pertenecer únicamente a las salas de cine. La película, dirigida por Daniel Farfán, debutó en diciembre del 2024 en cines de todo el Perú y rápidamente se convirtió en una cita obligada para miles de hinchas que quisieron revivir el año más simbólico de la historia moderna del club.

Pero “Esta es la U” va más allá del seguimiento al plantel dirigido hacia la estrella 28. La cinta reconstruye el siglo de vida de Universitario mediante imágenes de archivo inéditas, testimonios de futbolistas, periodistas -entre ellos el editor de Deporte Total Miguel Villegas-, personajes históricos e hinchas que ayudan a explicar por qué la identidad crema ha sobrevivido al paso del tiempo. El documental alterna el presente con el pasado para mostrar que la historia del club no se entiende únicamente por sus títulos, sino también por su capacidad para convertir la adversidad en una forma de resistencia.

Esa fue precisamente una de las virtudes destacadas por Juan Carlos Fangacio, editor de Somos y Luces de El Comercio, en la crítica publicada tras su estreno. “Lo primero a destacar es que el director Daniel Farfán se esmera en trascender el mero reportaje televisivo de los domingos”, escribió. Además, resaltó la estructura narrativa del filme, que evita un relato lineal para construir puentes constantes entre el presente del bicampeonato y los momentos que definieron el carácter de Universitario durante sus cien años de existencia.

La historia también cruzó fronteras. Luego de su paso por las salas peruanas, el documental fue presentado en funciones especiales en España, Italia, Estados Unidos, Chile, Japón y Alemania, llevando la memoria del club crema a miles de peruanos e hinchas residentes en el extranjero. Su llegada a Prime Video amplía todavía más ese alcance y permite que cualquier aficionado pueda acceder a la producción desde distintos países.

Daniel Farfán, director del documental "Esta es la U"

Cómo ver “Esta es la U” en Prime Video

Para reproducir el documental solo es necesario contar con una suscripción activa a Amazon Prime. En Perú, la membresía tiene un costo de S/ 25,90 mensuales.

El proceso es sencillo: basta con ingresar a Prime Video o Amazon Prime desde un navegador, iniciar sesión con una cuenta de Amazon, seleccionar la opción “Tu membresía Prime”, elegir el plan disponible y registrar un método de pago válido. En algunos casos, operadores de telefonía e internet también ofrecen promociones para activar el servicio.

Con ello, el documental del centenario crema queda disponible para volver a emocionar, esta vez desde la pantalla de casa. Porque algunas historias nacieron para llenar estadios. Otras, para quedarse para siempre en la memoria. “Esta es la U” intenta hacer ambas cosas.

SOBRE EL AUTOR