Por Jasson Curi Chang

Durante décadas, el hincha de Universitario ha contado la historia del club en tribunas, fotografías amarillentas y relatos heredados de generación en generación. Ahora, ese mismo recorrido de cien años también tiene un lugar en una de las plataformas de streaming más importantes del mundo. “Esta es la U”, el documental que retrata el centenario crema y acompañó al equipo en la conquista del bicampeonato nacional 2023-2024, ya forma parte del catálogo de Amazon Prime Video.

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