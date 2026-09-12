Por José Antonio Bragayrac

Marcelo Gluz llegó a Lima en 2019 acompañado de su hijo. El viaje dejó una imagen que todavía recuerda: el Estadio Monumental rodeado por las montañas de Ate. “Recuerdo haber comentado con mi hijo que parecía que estábamos en otro planeta; las montañas que rodean el estadio se asemejan al suelo lunar”, cuenta el diseñador brasileño. Al día siguiente viajaron a Machu Picchu para agradecer por la victoria de Flamengo. Lo que entonces parecía apenas un recuerdo de viaje terminó teniendo otra vida años después.

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