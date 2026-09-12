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Nazca fue una historia distinta. Gluz nunca llegó a visitar las Líneas de Nazca, pero investigó durante años los misterios alrededor de los geoglifos. Más que sus formas, le interesaba la pregunta que todavía acompaña a quienes estudian aquellas figuras. “La pregunta que no se me iba de la cabeza era: ‘¿para quién y para qué se hicieron esos dibujos?’”. Cuando apareció el concurso para diseñar una nueva camiseta de Flamengo, esa investigación volvió a cobrar sentido. “Lo que aún no sabía es que las victorias rojinegras en Perú acabarían incorporando toda esa mística”, explica.

La propuesta fue bautizada como “Urubu de Lima” y nació durante una lluvia de ideas en Outracoisa*, el estudio donde trabaja Gluz. No fue una ocurrencia desarrollada durante meses desde el primer momento. Era una de las primeras ideas que aparecieron, pero empezó a ganar fuerza conforme el diseñador descubría todo lo que podía conectar. “Fue una de las primeras ideas y terminó imponiéndose cuando me di cuenta de cuántos aspectos visuales y culturales se podían explorar”. Flamengo, Lima, Nazca y el Monumental empezaron a convivir dentro de un mismo concepto.

“Urubu de Lima” gana el Manto da Nação. Foto: Flamengo

El Monumental tenía un peso especial. Para el diseñador no era solamente el estadio donde Flamengo había vivido una noche histórica en 2019. Era también el lugar que había conocido personalmente durante aquel viaje y cuyo paisaje había quedado grabado en su memoria. “Precisamente esa mística. Y no es solo la forma en que el Flamengo ganó allí, sobre todo en 2019. Es también el paisaje del estadio”, dice. La relación se volvió todavía más fuerte con el recuerdo de que Flamengo volvió a conquistar la Libertadores en Lima en 2025.

Había, sin embargo, un problema evidente: la camiseta de Flamengo no sería rojinegra. Para un club cuya identidad está directamente relacionada con esos colores, la decisión podía generar resistencia entre los hinchas. Gluz lo sabía. “Los colores influyeron, definitivamente. No fue fácil convencer a la afición de que la camiseta del equipo no sería rojinegra”. La solución estaba en la propia inspiración peruana: los geoglifos de Nazca aparecen sobre la arena clara después de retirar las rocas oscuras. Y había una segunda referencia que también ayudaba a explicar la elección: Universitario.

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Marcelo Gluz, el brasileño que diseñó la camiseta en homenaje a Lima.

El Monumental es la casa de la ‘U’, y esa identidad también entró en el proceso creativo. Gluz lo reconoce directamente: “Tenía mucho sentido que no lo fuera, tanto por el equipo Universitario como por el hecho de que los geoglifos se obtenían retirando rocas oscuras para dejar al descubierto la arena clara”. Así, un estadio asociado a Flamengo en sus noches de gloria en Lima también podía ser reconocido por los hinchas peruanos como el escenario principal de Universitario. El diseño encontró allí una conexión que no necesitaba ser explicada con grandes gestos.

El reto era juntar todos esos elementos sin perder la identidad de Flamengo. Gluz explica que en Outracoisa trabajan primero con un abanico amplio de posibilidades y después empiezan a descartar. “Trabajamos con un concept board amplio, y siempre estoy dispuesto a descartar caminos. El diseño consiste en definir, entre todo lo que puede ser, lo que tiene que ser”. En el caso de “Urubu de Lima”, tuvo la posibilidad de utilizar buena parte de la investigación que había acumulado sobre el Perú. “En este caso, pude aprovechar gran parte de lo que investigué”.

El diseño terminó compitiendo contra más de 8.000 propuestas. Gluz confiaba en llegar a la última etapa, pero no esperaba necesariamente ganar. “A decir verdad, ya esperaba estar entre las 10 finalistas de entre ocho mil propuestas. Pero ganar la votación popular entre las 10 elegidas fue inesperado, porque el voto popular es algo incontrolable”. El diseñador tenía además una dificultad: no podía explicar personalmente a cada hincha qué había detrás de la camiseta. “Sabía que no tendría la oportunidad de explicar el concepto”, recuerda.

Las redes sociales terminaron jugando a su favor. Personas que Gluz no conocía comenzaron a difundir y defender la propuesta. “Terminé contando con la ayuda de muchos desconocidos en las redes sociales, que se enamoraron de la idea tanto como yo”. La camiseta ganó la votación popular con 16.437 votos y pasó de ser una propuesta entre miles a convertirse en una camiseta oficial de Flamengo. La respuesta comercial también acompañó al proyecto: el club reportó más de 20 mil unidades vendidas durante las primeras 24 horas y más de 30 mil en las primeras 48 horas.

Gluz define lo que quiso construir con una frase que también resume la relación entre las dos ciudades y sus hinchadas: “Un puente misterioso entre dos pueblos. Pueblos que, aunque vecinos, se conocen poco”. El diseñador brasileño cree que Lima ya forma parte de la historia de Flamengo y recuerda que la propia hinchada canta sobre la ciudad: “Oh Lima, mil y una noches de amor contigo...”. Luego se ríe y agrega: “Creo que serán mil y un años”. En 2019, aquella ciudad fue el destino de un viaje familiar. En 2026, terminó estampada en una camiseta que miles de hinchas de Flamengo llevan puesta.

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