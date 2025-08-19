El entrenador crema Jorge Fossati se ve obligado a realizar modificaciones este jueves en el once inicial de la ‘U’.
Redacción EC
Redacción EC

, pese a caer goleado 4-0 en el Estadio Monumental ante Palmeiras, buscará una remontada histórica este jueves, por el encuentro de vuelta de los octavos de final de la .

Pedro Aquino: la historia detrás del fichaje aliancista más rápido del año, cómo está realmente su rodilla y el plan de cara al clásico

Para el citado partido, el entrenador crema se ve obligado a realizar varias modificaciones, respecto al once que suele alinear en el torneo continental.

Jasson Curi Chang

La ‘U’ tiene las ausencias confirmadas del defensor Williams Riveros por sus pensión y del mediocampista chileño Rodrigo Ureña.

¡Oficialmente Blanquiazul! Alianza Lima anunció a Pedro Aquino como su nuevo refuerzo

En la zaga central jugaría Anderson Santamaría, mientras que en la volante crema sería titular Jesús Castillo. Ambos son refuerzos que llegaron para la segunda parte de la temporada.

El partido está programado para este jueves 21 de agosto desde las 7:30 p.m. (hora peruana) en Sao Paulo, Brasil.

Agustín Lozano: "Llamo a los árbitros a hacer un mejor trabajo, que no sean protagonistas ellos"

Cabe mencionar que, tras cerrar la llave de octavos de final, la ‘U’ se enfocará en su próximo partido ante Alianza Lima, por la fecha 7 dle Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto.

