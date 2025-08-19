Universitario de Deportes, pese a caer goleado 4-0 en el Estadio Monumental ante Palmeiras, buscará una remontada histórica este jueves, por el encuentro de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Para el citado partido, el entrenador crema se ve obligado a realizar varias modificaciones, respecto al once que suele alinear en el torneo continental.

La ‘U’ tiene las ausencias confirmadas del defensor Williams Riveros por sus pensión y del mediocampista chileño Rodrigo Ureña.

En la zaga central jugaría Anderson Santamaría, mientras que en la volante crema sería titular Jesús Castillo. Ambos son refuerzos que llegaron para la segunda parte de la temporada.

El partido está programado para este jueves 21 de agosto desde las 7:30 p.m. (hora peruana) en Sao Paulo, Brasil.

Cabe mencionar que, tras cerrar la llave de octavos de final, la ‘U’ se enfocará en su próximo partido ante Alianza Lima, por la fecha 7 dle Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto.

