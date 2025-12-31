Tras irse de Universitario: Sebastián Britos se convertirá en nuevo arquero de Peñarol
Redacción EC
El futuro de parece estar definido. Luego de alejarse de , el arquero uruguayo llegó a un acuerdo con Peñarol para convertirse en el nuevo arquero del ‘Carbonero’.

Según el periodista Sebas Giavonelli, Britos tiene todo listo para ponerse la camiseta de Peñarol por dos tempordas. El anuncio oficial lo dará el club uruguayo en las próximas horas.

De esa manera, Britos seguirá su carrera en el fútbol de su país y luego de su exitoso paso en Universitario. Con los cremas, el arquero ganó los títulos del 2024 y 2025, coronándose tricampeón del fútbol peruano.

Durante la última temporada 2025, atajó en 40 partidos y recibió 31 goles. Asimismo, mantuvo su valla invicta en 17 ocasiones. Ahora, buscará trascender en el fútbol de su país.

