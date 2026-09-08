Quince goles en el 2026. Líder de un vestuario que se lo ganó a punta de garra. Alex Valera se ha convertido en un referente de Universitario de Deportes. Con el vínculo renovado hasta 2029, en El Comercio conversamos con tres hombres de la casa: el ídolo José Luis Carranza, el referente Luis Guadalupe y el recordado Martín Pérez Guede. Este último se retiró hace poco del fútbol por temas personales.

¿En qué lugar de la historia está ya Alex Valera? ¿Puede alcanzar a Lolo en la tabla? ¿Es un crack, es idolo, qué es?

Martín Pérez Guedes, tricampeón en 2023, 2024, 2025

Creo que Alex en la historia del club va a quedar como un ídolo por todos los logros que ha conseguido grupal y personalmente, todavía le quedan muchos años por seguir rompiendo récords. Va a seguir consiguiendo cosas con la U.

Pérez Guedes anotó el 1-0 y Alex Valera el segundo. El Tunche Rivera cerró la goleada ante la U. de Chile. (Foto: Joel Alonzo/@photo.gec)

Luis Guadalupe, tricampeón en 1998, 1999 y 2000

Sinceramente, yo admiro mucho a Valera. Me parece un chico que, desde muy joven, tuvo la ilusión y el sueño de ser futbolista. Fue paso a paso, con esa fe, esa confianza y esa hambre de gloria que tienen que tener todas las personas que quieren alcanzar sus sueños. Él viene de menos a más. Ha evolucionado muchísimo en el aspecto futbolístico y ha mejorado como delantero. Es un jugador que se ha ganado un lugar en la historia, no solamente de Universitario, sino también del fútbol peruano.

Y creo que no quiero exagerar poniéndolo a la altura de Lolo Fernández. Tampoco quiero decir que es un crack o un fuera de serie. Pero sí es un futbolista que ha hecho los méritos necesarios. Ha trabajado muchísimo, ha recibido muchas críticas y, a pesar de eso, me encanta su personalidad. Es un chico que se ha ganado muy bien ese lugar en la U. Ya es parte de la historia del club. Creo que los hinchas estamos muy agradecidos con él. Es prácticamente un goleador histórico de Universitario, ha renovado contrato y va a seguir haciendo goles y aportando al equipo. Además, es un jugador de selección.

La llegada de Lapadula le va a servir bastante. Es un delantero con mucha jerarquía, que prácticamente ha hecho toda su carrera en el extranjero, pero que tiene un lugar muy especial. Creo que ese reconocimiento se lo ha ganado por mérito propio, por todo lo que ha logrado y por todo lo que ha tenido que sufrir para llegar hasta donde está.

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Valera es un ejemplo a seguir. Es un jugador que no hizo divisiones menores, que empezó jugando fútbol playa y que fue escalando, escalando y escalando hasta llegar al lugar que siempre quiso. Y sé que todavía tiene mucho más por dar.

Es un jugador con mucha hambre de gloria. No le gusta conformarse con poco; quiere más y cada vez quiere más. Es un delantero realmente digno de admirar y creo que tiene un lugar muy importante dentro de la institución.

Las comparaciones con Lolo Fernández, el gran ídolo de todos nosotros los hinchas de la U, nunca me han gustado. Pero sí creo que Valera está muy por encima de muchos de los delanteros que han pasado por el club, como Esidio, Piero Alva y tantos otros que han marcado muchos goles y que forman parte de la historia de Universitario.

Por todo eso, creo que Valera tiene bien merecido ser considerado un gran delantero, un jugador importante para la institución y, sobre todo, un gran profesional.

El 'Puma' Carranza ganó 8 títulos nacionales con Universitario. (Foto: Difusión)

José Luis ‘Puma’ Carranza, ocho veces campeón con la ‘U’

Pero nosotros estamos lejos de Lolo. Lejos, lejos de Lolo. En eso no hay comparación. Las comparaciones son odiosas, de verdad. Lolo es incomparable, es increíble. Nosotros somos referentes, somos parte de la historia. Que los hinchas lo reconozcan, eso es lo más importante.

Alex, desde el primer momento, es un chico muy humilde. Le costó mucho llegar hasta donde está. Él nunca hizo divisiones menores en ningún club; salió de una playa y fue escalando poco a poco. Y eso tiene mucho mérito. Creo que eso es importante para cualquier deportista: nunca dejar de creer, nunca rendirse y entender que sí pueden lograr sus sueños.

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