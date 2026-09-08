Por Jean Pierre Maraví Coppa

Quince goles en el 2026. Líder de un vestuario que se lo ganó a punta de garra. Alex Valera se ha convertido en un referente de Universitario de Deportes. Con el vínculo renovado hasta 2029, en El Comercio conversamos con tres hombres de la casa: el ídolo José Luis Carranza, el referente Luis Guadalupe y el recordado Martín Pérez Guede. Este último se retiró hace poco del fútbol por temas personales.

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