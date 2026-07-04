El clásico del fútbol femenino peruano se juega hoy. Universitario de Deportes recibe a Alianza Lima por la vuelta de las semifinales del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026 en un duelo decisivo que definirá a una de las finalistas.

El compromiso se disputará este sábado 4 de julio desde las 6:00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Monumental ‘U’ Marathon.

¿A qué hora juega Universitario vs Alianza Lima femenino?

El partido entre Universitario vs Alianza Lima está programado para las 6:00 p. m. en Perú. Este encuentro corresponde a la semifinal de vuelta del campeonato femenino.

Perú, Colombia, Ecuador: 6:00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 7:00 p. m.

Argentina, Chile, Uruguay: 8:00 p. m.

¿Dónde ver Universitario vs Alianza Lima EN VIVO?

La transmisión del Universitario vs Alianza Lima femenino EN VIVO estará disponible a través de la plataforma Bicolor+ en YouTube, donde se podrá seguir el minuto a minuto del clásico.

Universitario vs Alianza Lima: cómo llegan a la semifinal

Alianza Lima llega con ventaja tras imponerse 1-0 en el partido de ida, resultado que le permite clasificar incluso con un empate.

Por su parte, Universitario está obligado a ganar para revertir la serie y meterse en la gran final del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026.

Posibles alineaciones del Universitario vs Alianza Lima femenino

Universitario: Bórquez; Lacoste, Farías, Espejo, Espino; Novoa, Domínguez, Oxandabarat; Canales, Campoverde, Núñez.

Bórquez; Lacoste, Farías, Espejo, Espino; Novoa, Domínguez, Oxandabarat; Canales, Campoverde, Núñez. Alianza Lima: López; Tacilla, Molina, Romero, Vílchez; Cardona, Azabache, Flores; Manisha, Marquínez, Lúcar.

Universitario vs Alianza Lima femenino EN VIVO: lo que está en juego

El ganador de esta llave clasificará a la final del Torneo Apertura y enfrentará al vencedor de la serie entre Sporting Cristal y Atlético Andahuaylas.

Este clásico no solo define a una finalista, sino que reafirma la histórica rivalidad entre ambos clubes, ahora trasladada con gran intensidad al fútbol femenino.