Universitario vs. Binacional EN VIVO EN DIRECTO ONLINE se enfrentan este domingo 20 de marzo por la jornada 7 de la Liga 1 2022 a partir de las 3:30 p. m. (hora peruana) en el estadio Guillermo Briceño Rosamedina. El encuentro se transmitirá en exclusiva mediante GOLPERÚ.

MIRA | Universitario de Deportes no pudo viajar directamente a Juliaca y cambió de planes

El elenco crema llega a este partido tras empatar (1-1) ante Cienciano en el Monumental y, con ese resultado, sumó dos cotejos sin conocer la victoria en el torneo local. El cuadro estudiantil inició ganando con gol de Guzmán a los 5′, pero la visita consiguió la igualdad en los primeros minutos del complemento tras el tanto de Guerrero.

Luego del compromiso frente a la escuadra cusqueña, el DT de la ‘U’, Álvaro Gutiérrez resaltó que se cometieron errores que evitaron el triunfo. “Nos deja una sensación amarga. La realidad dice que necesitábamos los tres puntos. Toda la semana trabajamos para conseguirlos, pero el partido de hoy no fue bueno. No teníamos muchas opciones”, explicó en conferencia de prensa.

“Hoy se tomaron malas decisiones. Jugamos corto cuando no debíamos y largo cuando no era necesario. Por arte de magia no se mejora. Hay que trabajar en los errores que cometimos y en nuestras virtudes”, añadió el entrenador uruguayo que no contará con Alberto Quintero, Piero Urruti y Joao Villamarín por lesión. Asimismo, Aldo Corzo, José Carvallo y Alex Valera también serán bajas porque están convocados a la selección peruana.

Por ahora, Universitario tiene 10 puntos y se encuentra en la cuarta casilla por lo que debe ganar para no quedar lejos del puntero Alianza Atlético que registra 15 unidades.

Universitario vs. Binacional: horarios

Perú: 3:30 p. m.

Ecuador: 3:30 p. m.

Colombia: 3:30 p. m.

México: 2:30 p. m.

Argentina: 5:30 p. m.

Uruguay: 5:30 p. m.

Chile: 5:30 p. m.

Por su parte, Binacional llega animado a este compromiso luego de vencer (3-2) a Ayacucho FC en condición de visita. Sin embargo, el ‘Poderoso del sur’ no contará con su goleador Janio Pósito ante Universitario, puesto que salió expulsado frente a los ‘Zorros’.

Al respecto, el DT del ‘Bi’, Wilmar Valencia, expresó sus sensaciones por el cotejo de este domingo. “No somos favoritos, pero sí a partir de mañana llegando a Juliaca vamos a comenzar a trabajar para llegar en las mejores condiciones y en la mejor de las formas para el partido de la U”, sostuvo el técnico en conversación con radio Ovación.

Binacional se ubica en el quinto puesto (9 puntos) de la tabla de posiciones y eso es algo que el DT consideró se debe destacar. “Felicitar a este grupo de muchachos. Fuimos los últimos en comenzar los trabajos, pero tenemos la satisfacción del esfuerzo de la humildad y el día a día me deja convencido que vamos a lograr cosas importantes”, acotó Wilmar Valencia.

Universitario vs. Binacional: canales

Si vives en Perú y quieres ver el partido entre Universitario y Binacional por la Liga 1 2022 debes sintonizar GOLPERÚ. Este es el único canal de televisión en nuestro país que cuenta con todos los derechos de transmisión del campeonato local. Si vives en el extranjero, este cotejo lo puedes ver vía GOLTV en todo Latinoamérica.

Universitario vs. Binacional: últimos enfrentamientos

Universitario vs. Binacional por la Liga 1 2021: 2-1

Universitario vs. Binacional por la Fase 2 de la Liga 1 2020: 2-0

Universitario vs. Binacional por la Fase 1 de la Liga 1 2020: 1-1

Binacional vs. Universitario por el Clausura de la Liga 1 2019: 2-0

Universitario vs. Binacional por el Apertura de la Liga 1 2019: 4-2

Conforme a los criterios de Saber más

MÁS EN DT...