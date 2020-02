Confusión en la transmisión internacional del partido por la Copa Libertadores entre Universitario vs. Cerro Porteño. El relator de Fox Sports, Juan Manuel “Bambino” Pons dio a conocer información falsa sobre el defensa central crema, Nelinho Quina.

“Falta de Quina, impetuoso, un físico enorme, gran jugador. Un proyecto bárbaro este joven de Perú. Jugador de las inferiores de la U...”, expresó el relator del partido.

Este comentario rápidamente hizo eco en redes sociales debido a que el defensa tiene 32 años y se encuentra en el último tramo de su carrera en el fútbol profesional.

Las críticas por la desinformación no tardaron en llegar. Como se sabe, el jugador no proviene de las divisiones inferiores y tampoco es un joven. Aun no hay algún pronunciamiento del relator en sus redes sociales.

ASÍ FUE EL PARTIDO

Cerro Porteño de Paraguay consiguió este miércoles un valioso empate 1-1 contra el peruano Universitario de Deportes en el partido de ida por la segunda fase de la Copa Libertadores 2020 disputado en el estadio Monumental de Lima.

El gol del empate de Cerro fue anotado por Óscar Ruiz a los 64 minutos, después de que Universitario abriera el marcador a los 51 minutos con tanto del uruguayo Jonathan Dos Santos.

El partido de vuelta se jugará el 12 de febrero a puerta cerrada en el estadio la Nueva Olla de Asunción, debido a que Cerro arrastra una sanción de la Conmebol por prender pirotecnia en un partido con River Plate, en agosto de 2019.

El ganador de la llave se verá las caras con el vencedor de la eliminatoria entre Barcelona de Ecuador y el Sporting Cristal peruano.

U vs. Cerro: Resumen del 1-1

Resumen del Universitario vs. Cerro Porteño (Video: Fox Sports)

