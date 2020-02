Estuvo cerca la primera alegría para el cuadro visitante. En el duelo de ida de la segunda fase de la Copa Libertadores entre Universitario de Deportes vs. Cerro Porteño, a los 15′, el equipo paraguayo hilvanó una gran jugada ofensiva que dejó con grandes chances de anotar a Juan Aguilar; sin embargo, el volante erró en su remate.

Cerro Porteño estuvo muy cerca de abrir el marcador mediante Juan Aguilar. El volante que utiliza el dorsal 22 se metió al área cual delantero para culminar una gran jugada ofensiva del ‘Ciclón de Barrio Obrero’ pero mandó su disparo a lo alto del Estadio Monumental.

Tras trabar a un volante crema en el centro del campo, los extremos emprendieron veloz carrera hacia el área del cuadro local para intentar generar peligro. Un preciso centro desde la izquierda descolocó a la defensa merengue tras no poder ubicar a Aguilar, no obstante, no pudo convertir.

