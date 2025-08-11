El club crema informó que ya se agotaron las entradas para la tribuna norte.
El club crema informó que ya se agotaron las entradas para la tribuna norte.
Redacción EC

abrirá la serie de octavos de final ante en el Estadio Monumental que tendría un lleno total, por la alta expectativa que existe en el mundo crema.

Este lunes 11 de agosto inició la venta general de boletos y se informó también que las entradas para la tribuna norte ya se agotaron.

Con precios que oscilan entre los 50 nuevos soles y los 500, los hinchas de la ‘U’ pueden asquirir sus bolteros en el siguiente .

PRECIOS DE LAS ENTRADAS

El partido de ida se jugará este jueves 14 de agosto desde las 7:30 p.m., mientras que el partido de vuelta se jugará el 21 del mismo mes en el mismo horario, pero en Sao Paulo.

Se espera un importante marco de público, pues se informó que la tribuna popular norte se encuentra agotada.

Universitario alcanzó su clasificación, tras quedar en segundo lugar dle Grupo B de la Copa Libertadores, por encima de los clubes ecuatorianos Independiente del Valle y Barcelona de Guayaquil.

