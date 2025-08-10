En la madrugada del domingo 10 de agosto, alrededor de las 2:25 a. m., un grupo de vándalos atacó la Academia de Fútbol del Palmeiras, ubicada en la zona oeste de São Paulo, lanzando bombas y petardos mientras el plantel se encontraba concentrado para el partido contra Ceará por el Brasileirão. Afortunadamente, no se reportaron heridos.

Las cámaras de seguridad captaron a cinco personas con capuchas portando artefactos explosivos, más una sexta persona que llegó en automóvil junto al grupo. En su comunicado, el club calificó el suceso como un “atentado terrorista” y afirmó que pondrá a disposición de la Policía Civil todas las imágenes para iniciar una denuncia formal.

Durante a madrugada deste domingo (10), vândalos atacaram covardemente a Academia de Futebol do Palmeiras, colocando em risco a integridade física dos atletas e demais colaboradores do clube que estavam no local em regime de concentração para o jogo contra o Ceará, pelo… pic.twitter.com/9lXIA89Frv — SE Palmeiras (@Palmeiras) August 10, 2025

El ambiente en el club ya estaba caldeado desde el martes anterior. Después de la eliminación de Palmeiras ante Corinthians en la Copa de Brasil, algunos hinchas realizaron protestas con cestas de dulces y pancartas exigiendo un “cuchillo en los dientes”; en ese partido se profirieron insultos contra el entrenador Abel Ferreira, la presidenta Leila Pereira y otros directivos, exacerbando el clima interno.

Palmeiras aseguró que no se dejará intimidar y buscará que los responsables enfrenten todo el peso de la ley. Además, lamentó que algunos medios hayan difundido sin suficiente espíritu crítico amenazas violentas que enaltecen el miedo, resaltando que no se debe normalizar la toxicidad en el fútbol.

