El Real Madrid continúa con la reestructuración de su plantel y este jueves se confirmó otra salida de peso. David Alaba no seguirá en el cuadro español la próxima temporada y pondrá fin a su etapa en el Santiago Bernabéu tras cinco campañas defendiendo la camiseta blanca.

El defensor austríaco llegó al club en 2021 luego de una exitosa etapa en el Bayern Múnich. Desde su arribo, se convirtió rápidamente en una pieza importante del equipo gracias a su experiencia, liderazgo y capacidad para desempeñarse tanto como zaguero central y lateral izquierdo.

Durante su paso por el Real Madrid, Alaba conquistó once títulos, entre ellos dos Champions League, dos ligas españolas, dos Supercopas de Europa y un Mundial de Clubes. Su mejor versión se vio en sus primeras temporadas, cuando fue uno de los futbolistas más regulares de la defensa madridista.

Comunicado Oficial: Alaba. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 22, 2026

Sin embargo, las lesiones terminaron marcando el tramo final de su estadía en España. La grave lesión en la rodilla que sufrió a finales del 2023 lo alejó durante varios meses de las canchas y, desde entonces, nunca logró recuperar continuidad ni su mejor nivel futbolístico.

En la presente temporada, el defensor apenas tuvo participación y quedó relegado en la consideración del comando técnico. La aparición de nuevos jugadores y la necesidad de renovar el plantel terminaron acelerando su salida del club.

El Real Madrid anunció que Alaba recibirá un homenaje en el Santiago Bernabéu durante el último encuentro de la temporada. Además, Florentino Pérez destacó públicamente el profesionalismo del futbolista y aseguró que “el madridismo siempre lo recordará por su compromiso y entrega”.