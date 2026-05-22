Resumen

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Real Madrid continúa su reestructuración en el plantel. (Foto: Agencias)
Real Madrid continúa su reestructuración en el plantel. (Foto: Agencias)
/ Angel Martinez
Por Redacción EC

El Real Madrid continúa con la reestructuración de su plantel y este jueves se confirmó otra salida de peso. David Alaba no seguirá en el cuadro español la próxima temporada y pondrá fin a su etapa en el Santiago Bernabéu tras cinco campañas defendiendo la camiseta blanca.

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