Su aparición en este once no es ninguna novedad. Kylian Mbappé sigue a un altísimo nivel con el PSG. La temporada brilló con números impresionantes (39 goles y 26 asistencias en 46 partidos con el PSG). Y ahora se mantiene en el tope de su rendimiento: lleva más goles (10) que partidos jugados (9) con los parisinos. No por casualidad es el jugador más valioso hoy en día.