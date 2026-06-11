Uruguay sufrirá tres bajas importantes de cara a su estreno en el Mundial 2026. De acuerdo con la información brindada, el entrenador Marcelo Bielsa no podrá contar con Ronald Araujo, José María Giménez ni Giorgian De Arrascaeta para el compromiso inaugural de la Celeste. Los tres futbolistas quedaron fuera de la convocatoria para el encuentro de este lunes frente a Arabia Saudita, que se disputará en la ciudad de Miami. De esta manera, el cuadro sudamericano llegará diezmado en su primer encuentro, el cual ha generado gran expectativa en su país. A continuación, te contaremos todos los detalles sobre esta situación de gran preocupación para sus periodistas e hinchas.
Araujo quedó al margen tras sufrir una lesión muscular, situación que incluso motivó un viaje exprés a España durante esta semana para continuar con su evaluación y recuperación.
Por su parte, Giménez tampoco estará disponible para el estreno de la Celeste. El defensor arrastra una lesión en el tobillo que sufrió a finales de mayo mientras disputaba un encuentro con el Atlético de Madrid.
A estas bajas se suma la de De Arrascaeta. El mediocampista había sufrido una fractura de clavícula a finales de abril y, cuando avanzaba en su recuperación, padeció una nueva lesión muscular durante los entrenamientos de la selección en los primeros días de junio.
Con este panorama, el equipo dirigido por el ‘Loco’ afrontará su primer desafío en la Copa del Mundo el próximo lunes 15 de junio, cuando se mida ante Arabia Saudita por la jornada inaugural del Grupo H.
Arqueros
Fernando Muslera - Estudiantes de La Plata
Sergio Rochet - Internacional de Porto Alegre
Santiago Mele - Monterrey
Defensas
Ronald Araujo - Barcelona
José María Giménez - Atlético Madrid
Santiago Bueno - Wolverhampton
Sebastián Cáceres - América de México
Mathías Olivera - Napoli
Guillermo Varela - Flamengo
Matías Viña - River Plate (ARG)
Joaquín Piquerez - Palmeiras
Juan Manuel Sanabria - Real Salt Lake
Mediocampistas
Federico Valverde - Real Madrid
Rodrigo Bentancur - Tottenham Hotspur
Manuel Ugarte - Manchester United
Emiliano Martínez - Palmeiras
Rodrigo Zalazar - Sporting de Portugal
Giorgian De Arrascaeta - Flamengo
Nicolás De La Cruz - Flamengo
Agustín Canobbio - Fluminense
Maximiliano Araújo - Sporting de Portugal
Brian Rodríguez - América de México
Facundo Pellistri - Panathinaikos
Delanteros
Darwin Núñez - Al-Hilal
Federico Viñas - Real Oviedo
Rodrigo Aguirre - Tigres
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