Por Kenyi Peña Andrade

Uruguay sufrirá tres bajas importantes de cara a su estreno en el Mundial 2026. De acuerdo con la información brindada, el entrenador Marcelo Bielsa no podrá contar con Ronald Araujo, José María Giménez ni Giorgian De Arrascaeta para el compromiso inaugural de la Celeste. Los tres futbolistas quedaron fuera de la convocatoria para el encuentro de este lunes frente a Arabia Saudita, que se disputará en la ciudad de Miami. De esta manera, el cuadro sudamericano llegará diezmado en su primer encuentro, el cual ha generado gran expectativa en su país. A continuación, te contaremos todos los detalles sobre esta situación de gran preocupación para sus periodistas e hinchas.