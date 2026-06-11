Uruguay sufrirá tres bajas importantes de cara a su estreno en el Mundial 2026. De acuerdo con la información brindada, el entrenador Marcelo Bielsa no podrá contar con Ronald Araujo, José María Giménez ni Giorgian De Arrascaeta para el compromiso inaugural de la Celeste. Los tres futbolistas quedaron fuera de la convocatoria para el encuentro de este lunes frente a Arabia Saudita, que se disputará en la ciudad de Miami. De esta manera, el cuadro sudamericano llegará diezmado en su primer encuentro, el cual ha generado gran expectativa en su país. A continuación, te contaremos todos los detalles sobre esta situación de gran preocupación para sus periodistas e hinchas.

Uruguay en alerta: las bajas que complican a la Celeste antes de su estreno mundialista

Araujo quedó al margen tras sufrir una lesión muscular, situación que incluso motivó un viaje exprés a España durante esta semana para continuar con su evaluación y recuperación.

Por su parte, Giménez tampoco estará disponible para el estreno de la Celeste. El defensor arrastra una lesión en el tobillo que sufrió a finales de mayo mientras disputaba un encuentro con el Atlético de Madrid.

A estas bajas se suma la de De Arrascaeta. El mediocampista había sufrido una fractura de clavícula a finales de abril y, cuando avanzaba en su recuperación, padeció una nueva lesión muscular durante los entrenamientos de la selección en los primeros días de junio.

Con este panorama, el equipo dirigido por el ‘Loco’ afrontará su primer desafío en la Copa del Mundo el próximo lunes 15 de junio, cuando se mida ante Arabia Saudita por la jornada inaugural del Grupo H.

🚨 ATENCIÓN: informa @SebasGiovanelli que, por distintas cuestiones físicas, Josema Giménez, Ronald Araújo y Giorgian De Arrascaeta están DESCARTADOS en Uruguay para su debut mundialista ante Arabia Saudita del próximo lunes.



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Uruguay: lista de 26 jugadores convocados para el Mundial 2026

Arqueros

Fernando Muslera - Estudiantes de La Plata

Sergio Rochet - Internacional de Porto Alegre

Santiago Mele - Monterrey

Defensas

Ronald Araujo - Barcelona

José María Giménez - Atlético Madrid

Santiago Bueno - Wolverhampton

Sebastián Cáceres - América de México

Mathías Olivera - Napoli

Guillermo Varela - Flamengo

Matías Viña - River Plate (ARG)

Joaquín Piquerez - Palmeiras

Juan Manuel Sanabria - Real Salt Lake

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Mediocampistas

Federico Valverde - Real Madrid

Rodrigo Bentancur - Tottenham Hotspur

Manuel Ugarte - Manchester United

Emiliano Martínez - Palmeiras

Rodrigo Zalazar - Sporting de Portugal

Giorgian De Arrascaeta - Flamengo

Nicolás De La Cruz - Flamengo

Agustín Canobbio - Fluminense

Maximiliano Araújo - Sporting de Portugal

Brian Rodríguez - América de México

Facundo Pellistri - Panathinaikos

Delanteros

Darwin Núñez - Al-Hilal

Federico Viñas - Real Oviedo

Rodrigo Aguirre - Tigres