Uruguay igualó 0-0 frente a Colombia y cerró su participación en el Sudamericano Sub 20 Colombia y Uruguay no pasaron del empate sin goles por la sexta y última jornada del hexagonal final del Sudamericano Sub 20 de Chile. Los charrúas ya están clasificados al Mundial Polonia 2019



