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Uruguay vs Arabia Saudita EN VIVO: previa y últimas noticas del partido por el Mundial 2026
Se viene el esperado debut del seleccionado oriental que dirige Marcelo Bielsa, ante un cuadro árabe que ha mostrado una importante evolución en su forma de juego en los últimos años y que es un rival complicado para cualquier equipo. Para Uruguay y Arabia Saudita es fundamental iniciar con triunfo su periplo en el Grupo H, que también integran las selecciones de España y Cabo Verde.
- Horarios del partido Uruguay vs Arabia Saudita por países
- Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 19:00 horas.
- Chile / Bolivia / Venezuela: 18:00 horas.
- Colombia / Perú / Ecuador: 17:00 horas.
- México: 16:00 horas.
- Estados Unidos (ET): 18:00 horas.
- España: 00:00 horas.
Si vives en Uruguay, el encuentro podrás seguirlo por DirecTV, Disney+ Premium, Paramount y Canal 5.
En el Perú, el partido de Uruguay vs Arabia Saudita será transmitido a través de DirecTV, Disney+ Premium y Paramount+ por señal cable y streaming. El minuto a minuto online podrás seguirlo en esta misma nota.
El partido se jugará a las 5 p.m. (hora peruana / 7 p.m. de Uruguay) en el estadio Hard Rock, ubicado en la ciudad de Miami, Estados Unidos.
La selección de Uruguay, que dirige el argentino Marcelo Bielsa, debuta este lunes 15 de junio ante Arabia Saudita por la primera jornada del Grupo H del Mundial 2026. Sigue las incidencias del partido en esta nota de El Comercio.
En la selección de Uruguay ya palpitan el debut mundialista ante Arabia Saudita. Esta gráfica fue compartida en las redes sociales del elenco oriental.