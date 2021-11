Un duelo decisivo, en especial para el conjunto local. Uruguay recibirá a Argentina EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022 este viernes 12 de noviembre desde las 6:00 p.m. (hora peruana) y 8:00 p.m. (hora argentina y uruguaya). Aquí podrás seguir todas las incidencias en el minuto a minuto.

Uruguay llega golpeado y al borde del abismo; mientras que Argentina está virtualmente clasificada. El choque en el clásico rioplatense se jugará en Montevideo en específico, en el estadio Campeón del Siglo y será arbitrado por el venezolano Alexis Herrera.

Luego haber rescatado apenas un punto en la triple fecha pasada, que incluyeron dos durísimas derrotas frente a Brasil y Argentina que incluso dejaron al entrenador Óscar Tabárez en la cuerda floja, la Celeste peligra su clasificación a la Copa del Mundo del 2022

Uruguay vs. Argentina en vivo: horario

Perú - 6:00 p.m.

Ecuador - 6:00 p.m.

Colombia - 6:00 p.m.

México - 6:00 p.m.

Bolivia - 7:00 p.m.

Venezuela - 7:00 p.m.

Paraguay - 7:00 p.m.

Chile - 8:00 p.m.

Argentina - 8:00 p.m.

Uruguay - 8:00 p.m.

Brasil - 8:00 p.m.

España - 1:00 a.m. (sábado 13 de noviembre)

“Esta generación mal acostumbró a los uruguayos”, dijo tras las críticas Luis Suárez, el goleador histórico de la selección, quien al igual que sus compañeros respaldó al director técnico. “Hay que tener memoria y (recordar) lo difícil que fue construir este proceso”, añadió.

Con 16 unidades, igual que Colombia pero con peor diferencia de goles, los uruguayos están en el quinto escalón de la tabla de posiciones, ese que ya no brinda un boleto directo sino la posibilidad de una repesca frente a una selección extra-regional.

Por el otro lado está Argentina que suma 25 puntos y puede culminar esta fecha abrochando tranquilamente su participación en la Copa del Mundo. En particular si el astro Lionel Messi repite las excelentes actuaciones que tuvo en los partidos más recientes.

¿Dónde ver Uruguay vs. Argentina en vivo?

Perú - Movistar Deportes

Ecuador - Canal de fútbol

Colombia - Caracol TV

México - Blue to Go Video Everywhere

Bolivia - COTAS Televisión

Venezuela - TLT Play

Paraguay - GEN

Chile - TNT Sports 2

Argentina - TyC Sports

Uruguay - VTV Uruguay

Brasil - SporTV

España - Movistar +

Están cerca de llegar al Mundial. El conjunto que dirige Lionel Scaloni puede conseguir su pase si gana sus dos encuentros de esta fecha, que también le depara el superclásico frente a Brasil el martes próximo, y podría terminar de asegurarse el boleto a Catar.

Sin embargo, no solo le alcanza ganar, también necesita que se den dos de las siguientes situaciones: que Uruguay no derrote a Bolivia en La Paz en la decimocuarta fecha, que Colombia o Ecuador no ganen ninguno de sus dos partidos o que Chile no se imponga en sus dos juegos.

Uruguay vs. Argentina: alineaciones probables

Uruguay: Fernando Muslera - Diego Godín, José María Giménez, Joaquín Piquerez, Martín Cáceres - Matías Vecino, Rodrigo Bentancur, Nahitan Nández, Lucas Torreira - Brian Rodríguez, Luis Suárez.

Argentina: Emiliano Martínez - Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña - Rodrigo de Paul, Guido Rodríguez, Giovani Lo Celso - Angel di María, Lionel Messi y Lautaro Martínez.

Uruguay vs. Argentina: historial reciente

10.10.21 - Argentina 3:0 Uruguay

18.06.21 - Argentina 1:0 Uruguay

18.11.19 - Argentina 2:2 Uruguay

31.08.17 - Uruguay 0:0 Argentina

01.09.16 - Argentina 1:0 Uruguay

