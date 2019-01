Uruguay vs. Argentina Sub 20 EN VIVO: Horarios y cómo ver el partido por el Sudamericano de Chile

En el Sub 20, el duelo Uruguay vs. Argentina, EN VIVO ONLINE GRATIS, por el Sudamericano de Chile definirá el futuro de todas las selecciones que integran el Grupo B del torneo juvenil. Uruguay (3 puntos, 2 partidos jugados) y Argentina (1 punto, 2 PJ) se enfrentarán este jueves 24 de enero desde las 18:45 horas (Perú y Colombia) conociendo el resultado del partido entre las selecciones peruanas y ecuatorianas a primera hora (15:10 p.m.). Para ver fútbol en vivo de este partido y engancharte a la transmisión puedes utilizar distintas plataformas, desde apps, canales de televisión y páginas webs como El Comercio, que te llevarán la mejor información posible, con goles y estadísticas del enfrentamiento.

El estadio Bicentenario La Granja de Curicó será escenario del Uruguay vs. Argentina, el choque que podría sentenciar la suerte de los 'Albicelestes' y, por lo contrario, permitirle a los charrúas ver de cerca su clasificación al hexagonal final del Sudamericano Sub 20 en Chile.

El Grupo B del torneo es liderado por Ecuador con 6 puntos. Le siguen Paraguay (4), Uruguay (3), Perú (3) y Argentina (1). Si el cuadro albiceleste no suma una victoria ante los charrúas, sus chances de avanzar de ronda se complicarán a falta de solo una fecha para el final de la fase de grupos.

En tanto, si es Uruguay el que se lleva el triunfo, dará un paso importante para tentar uno de los tres boletos al hexagonal final que otorga 4 cupos al Mundial Sub 20 y 3 a los Panamericanos Lima 2019, al cual ya está clasificado la selección de Perú por ser el anfitrión.

El Comercio traerá para todos sus lectores todas las incidencias del Uruguay vs. Argentina EN VIVO y EN DIRECTO. Acercaremos al detalle las jugadas de peligro y publicaremos todos los goles que se anoten en el cotejo que mantendrá la expectativa para la selección peruana sub 20.

Uruguay vs. Argentina: ¿Cuáles podrían ser los posibles titulareS?

Uruguay: Renzo Rodríguez; Ezequiel Busquets, Bruno Méndez, Sebastián Cáceres, Maximiliano Araujo; Agustín Dávila, Nicolás Acevedo, Juan Sanabria, Nicolás Schiappacasse; Facundo Batista y Darwin Nuñez.

Argentina: Manuel Roffo; Facundo Mura, Nehuén Pérez, Leonardo Balerdi, Francisco Ortega; Francesco Lo Celso, Santiago Sosa, Manuel Insaurralde; Julián Álvarez, Maxi Romero y Pedro de la Vega.

Uruguay vs. Argentina: ¿Cuándo es la fecha del partido por el Sudamericano Sub 20?

El Uruguay vs. Argentina corresponde a la cuarta fecha del Sudamericana Sub 20 y se jugará el jueves 23 de enero del 2019. En el Grupo B, la tabla de posiciones está muy apretada. En esta jornada descansará la selección de Paraguay, mientras que en la última fecha es Ecuador quien no tendrá actividad.

Uruguay vs. Argentina: ¿A qué hora se juega el duelo por el Sudamericano Sub 20?

México: 17:45 horas

Perú: 18:45 horas

Colombia: 18:45 horas

Ecuador: 18:45 horas

Estados Unidos: 18:45 horas (Nueva York, Washington, Florida, Chicago -1, Nevada -3, Los Ángeles -3)

Venezuela: 19:45 horas

Bolivia: 19:45 horas

Argentina: 20:45 horas

Paraguay: 20:45 horas

Chile: 20:45 horas

Uruguay: 20:45 horas

Brasil: 21:45 horas

España: 00:45 horas (del viernes 25)

Italia: 00:45 horas (del viernes 25)

Francia: 00:45 horas (del viernes 25)

Uruguay vs. Argentina: ¿Qué canales transmitirán el cotejo?

Argentina: TyC Sports Argentina, TyC Sports Play

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Chile: CDF Premium

Colombia: Caracol Play

Internacional: RMTV, Fanatiz

Estados Unidos: TyC Sports Internacional, Fanatiz

Perú: Movistar Deportes