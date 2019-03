Uruguay vs. Argentina EN VIVO vía Movistar Deportes: HOY duelo por el Sudamericano Sub 17

Uruguay vs. Argentina EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el partido entre Uruguay vs. Argentina, esta tarde en partido por la primera fecha del grupo B del Sudamericano Sub 17, en el estadio de la Universidad San Marcos, en Lima, desde las 5:10 p.m. (hora peruana). Para ver partidos en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

Este partido será transmitido en vivo por la señal de Movistar Deportes.

Argentina, que está dirigida por el exfutbolista Pablo Aimar, será el principal desafiante de Brasil, ya que conserva gran parte del grupo que hace dos años se coronó campeón del último Sudamericano Sub 15. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados de este cotejo.



La columna vertebral de la Albiceleste está formada por el defensa de Belgrano Bruno Amione, el centrocampista de Newell's Juan Sforza, el extremo izquierdo de Boca Juniors Exequiel Zeballos y el delantero del Atlético Rafaela Matías Godoy.

En tanto, la inagotable cantera uruguaya de delanteros presenta en este torneo a Matías Arezo, del River Plate uruguayo, y a Juan Manuel Gutiérrez, quien ya debutó el año pasado con el primer equipo del Danubio y acumuló 5 partidos con tan solo 17 años a sus espaldas.

Colombia, Brasil y Paraguay también integran el grupo B, estos dos últimos se enfrentarán en el partido de fondo a jugarse desde las 7:30 p.m.

Uruguay vs. Argentina - horarios en el mundo

16:10 horas en México

17:10 horas en Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

18:10 horas en Venezuela, Bolivia

19:10 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia)

20:10 horas en España, Italia, Francia, Alemania

22:10 horas en Catar y Arabia Saudita

03:10 horas del sábado en China

04:10 horas del sábado en Japón y Corea del Sur