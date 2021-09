Este domingo 5 de setiembre continúan las Eliminatorias sudamericanas a Qatar 2022, donde Uruguay y Bolivia se verán las caras por la jornada 6 en el Estadio Campeón del Siglo de Montevideo. El partido está programado para iniciar desde las 17:00 (hora local) y contará con la transmisión internacional de VTV y Tigo Sports, mientras que en territorio nacional se podrá seguir por la señal de Movistar Deportes.

Asimismo, la web de El Comercio te llevará todas las acciones mediante el minuto a minuto live streaming, donde encontrarás las incidencias, goles y declaraciones de los protagonistas.

Uruguay vs. Bolivia: ¿en qué horario ver el partido?

Perú, Colombia, Ecuador, México - 17:00 horas

Bolivia, Chile, Paraguay, Venezuela, Estados Unidos - 18:00 horas

Uruguay, Argentina, Brasil - 19:00 horas

España - 24:00 horas (lunes 6)

Uruguay vs. Bolivia: ¿qué canal TV transmite el partido?

Uruguay - VTV Uruguay

Bolivia - Tigo Sports Bolivia

Brasil - Canais Globo, SporTV, NOW NET e Claro

Chile - Estadio TNT Sports, TNT Sports 3, TNT Sports Go

Colombia - Caracol Play

Ecuador - Canal del Futbol

México - Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Perú - Movistar Deportes, Movistar Play

España - Movistar Liga de Campeones, Movistar+

Estados Unidos - Fubo Sports Network

Probables alineaciones del Uruguay vs. Bolivia

Uruguay: Fernando Muslera; Nahitan Nández, José María Giménez, Diego Godín, Joaquín Piquerez; Matías Vecino, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Giorgian De Arrascaeta, Brian Rodríguez; Agustín Álvarez.

Bolivia: Carlos Lampe; Diego Bejarano, Luis Haquin, Adrián Jusino y Roberto Carlos Fernández; Rodrigo Ramallo, Moises Villarroel, Jeyson Chura, Juan Carlos Arce, Erwin Saavedra; Marcelo Moreno Martins.

Uruguay vs. Bolivia: historial

Ambas selecciones se han enfrentado en un total de 43 ocasiones, dejando un saldo favorable para los charrúas de 29 victorias, siete empates y siete derrotas. A continuación, repasa sus últimos duelos.

24/06/2021 | Bolivia 0-2 Uruguay

11/10/2017 | Uruguay 4-2 Bolivia

08/10/2015 | Bolivia 0-2 Uruguay

16/10/2012 | Bolivia 4-1 Uruguay

Previa del Uruguay vs. Bolivia

Uruguay, aún sin sus grandes estrellas como Luis Suárez o Edinson Cavani, buscará regresar a la senda del triunfo en las Eliminatorias, dado que no gana hace cuatro partidos: perdió con Brasil en noviembre del año pasado y luego empató con Paraguay, Venezuela y recientemente Perú.

Sin embargo, y pese a los resultados no tan positivos, los pupilos del ‘Maestro’ Óscar Washington Tabárez se ubican en la cuarta casilla de la tabla de posiciones con nueve puntos.

“Es cierto y a veces el entorno exterior a la selección se maneja por sensaciones como que Bolivia nunca nos ganó en Montevideo y eso no tiene nada que ver. Es un equipo muy lógico, da lucha, ese dato de que está organizado, tiene algunas individualidades que pesan y tenemos que tomar nuestros recaudos y llegar al objetivo nuestro que es ganarlo. Es muy probable que nos cueste bastante, si es que lo logramos”, dijo el DT previo al encuentro.

En la acera del frente estará una Bolivia que viene de igualar con Colombia (1-1) en la altura de La Paz y que necesita seguir sumando para dejar la zona baja de la clasificación. Actualmente son antepenúltimos con seis unidades.

“Me voy contento con el gol pero no con el resultado porque lo importante en este momento era sumar los 3 puntos”, apuntó Fernando Saucedo luego del choque contra los cafeteros.

Cabe mencionar que el Uruguay vs. Bolivia contará con la presencia de público en las gradas por primera vez desde que la pandemia mundial del coronavirus llegó en marzo del 2020.

