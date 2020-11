El partido entre Uruguay y Brasil es uno de los más esperados para la cuarta fecha de las Eliminatorias Qatar 2022. Hoy, el técnico Óscar Washington Tabárez destacó el buen arranque de la ‘Canarinha’, es líder en la tabla de posiciones con puntaje perfecto, y el poderío ofensivo que tiene. Así mismo, el ‘Maestro’ reconoció que la ‘Celeste’ se enfrentará “al mejor equipo” de la competencia.

Tras la goleada (3-0) a Colombia en la fecha anterior, Tabárez se concentra en lo que será su próxima y dura prueba en las Eliminatorias. El ‘Maestro’ estudió los números del equipo de Tite y destacó que anotó diez goles y tan solo recibió dos ante la selección peruana. “Para mí, aparte del potencial de ataque, es el mejor equipo de la eliminatoria defensivamente. Le llegan poco, no le convierten goles y no recibe goles en jugadas de pelota quieta”.

Sobre la baja de Neymar por lesión, Tabárez también se refirió: “Está entre los grandes futbolistas. Hace más fuerte al ataque de Brasil por su velocidad, por su técnica, por su decisión para encarar el uno contra uno, por su persistencia y por su mentalidad ganadora. Que no esté no sé si será una ventaja para nosotros, pero a mí en lo personal, y no involucro a nadie más, me resulta un alivio”, dijo.

Partido estratégico

A pesar de la baja de Luis Suárez por dar positivo al coronavirus, Tabárez reveló que la selección de Uruguay llegará bien a este encuentro. El ‘Maestro’ tiene bajo la mira a Brasil y este partido se juega desde la zona técnica. Tabárez comentó que sería “importantísimo puntual y ganar sería lo máximo”. “Nosotros vamos a ir con la expectativa de hacer las cosas que siempre conllevan una planificación. Limitar el poderío del equipo rival, que lo tiene, y después tratar de crearle problemas. Tenemos muy claro qué es lo que tenemos que hacer nosotros y las precauciones que tenemos que tener”, enfatizó.

