Uruguay vs. Brasil EN VIVO vía Movistar Deportes: se enfrentan por el Sudamericano Sub 17 Uruguay vs. Brasil EN VIVO ONLINE | Sigue el partido por la fecha 2 del grupo B del Sudamericano Sub 17 Perú 2019 desde el Estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Uruguay quiere demostrar su jerarquía ante Brasil, que ganó doce de las diecisiete ediciones de este torneo y además se ha consagrado en los dos últimos Sudamericanos. (Foto: AUF) Uruguay quiere demostrar su jerarquía ante Brasil, que ganó doce de las diecisiete ediciones de este torneo y además se ha consagrado en los dos últimos Sudamericanos. (Foto: AUF)