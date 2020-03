Fútbol mundial







Uruguay vs. Chile, aplazado por COVID-19, se jugó en redes con tips para prevenir el contagio del coronavirus Uruguay y Chile debían disputar un duelo por la fecha 1 de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022, pero fue aplazado por el coronavirus. No obstante, esto no detuvo a ambas federaciones para “jugar” el partido en redes sociales