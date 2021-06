Uruguay atraviesa una peculiar racha, pues sumó su cuarto partido consecutivo sin anotar goles, contando las Eliminatorias Qatar 2022 y la Copa América 2021. El capitán charrúa, Diego Godín, tuvo una autocrítica donde aseguró que la ‘Celeste’ debe corregir errores para ser protagonista del certamen continental y pelear por el título.

El ‘Faraón’ reconoció que Uruguay no generó muchas ocasiones de gol en su debut en la Copa América 2021 y las pocas chances que tuvieron no supieron concretarlas. “No fuimos contundentes contra Argentina, no creamos grandes ocasiones, solo algunas de centros”, arrancó diciendo Diego Godín.

Segundos después, el charrúa enfatizó en que “el fútbol se trata de hacer goles. Obvio que es importante defender bien, pero también hacer goles. Es algo que debemos seguir trabajando”.

Fe intacta

A pesar de la derrota ante Argentina, Godín rescata que Uruguay depende de sí misma para avanzar a la siguiente fase de la Copa América 2021, pero reconoce que el camino será complicado. El próximo examen de la ‘Celeste’ será ante Chile en un partido que promete sacar chispas.

“Lo positivo es que es el primer partido y arrancamos contra una selección fuerte, ahora depende de nosotros poder mejorar para pasar a la siguiente ronda”, finalizó el ‘Faraón’.

Conforme a los criterios de Saber más