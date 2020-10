Este jueves la selección chilena enfrentará a Uruguay en Montevideo desde las 5:45pm (hora peruana) por la primera fecha de Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022. Sin embargo, en medio de la pandemia del covid-19, Reinaldo Rueda sufre varias bajas para enfrentar esta primera fecha doble. Una oncena de jugadores que no pudieron llegar a los entrenamientos de la roja.

De hecho, se puede armar un once titular con los jugadores que no pudieron ser considerados por el técnico colombiano: Claudio Bravo; Mauricio Isla, Gary Medel, Guillermo Maripán y Alfonso Parot; Erick Pulgar, Pedro Pablo Hernández y Jorge Valdivia; Fabián Orellana, Nicolás Castillo y Felipe Mora.

Según el medio chileno Redgol, Bravo sufrió una distensión de ligamentos en la rodilla izquierda días antes de conocerse la nómina. Mientras que Mauricio Isla arrojó positivo al Covid-19 y, aún sin poder salir de Brasil, pese a estar entre los elegidos, no jugará ante los charrúas.

Otro que estaba en la nómina fue Gary Medel, quien sufrió un desgarro en el gemelo izquierdo durante el partido del Bologna contra Benevento en la Serie A de Italia. Maripán presenta un desgarro miofacial en el músculo aductor derecho detonado durante un entrenamiento con el Mónaco.

En cuanto a Alfonso Parot, aún no recuperado de su lesión, arrastra problemas musculares que no le han permitido regularidad en la Universidad Católica de Chile. Pulgar, por su cuenta, recién ha vuelto a entrenar en Fiorentina tras contagiarse coronavirus, y el ‘Tucu’ está parado en Independiente, dado que el torneo argentino aún no se reanuda. Además, continúa sentido de la grave lesión de ligamentos que sufrió el año pasado, mientras que el ‘Mago’ no ha tenido regularidad en Mazatlán.

Conforme a los criterios de Saber más

MÁS EN DT...

NO DEJES DE VER

Perú se queda sin Flores, Reyna y Callens para partidos con Paraguay y Brasil