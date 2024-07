Uruguay vs. Colombia EN VIVO medirán fuerzas hoy, miércoles 10 de junio del 2024 por la semifinal de la Copa América en el Bank of America Stadium. En Uruguay, la transmisión del juego será por AUF TV, Montecable, Cardinal TV y TV Ciudad, mientras que en Colombia mediante la señal de Gol Caracol, Win Sports y RCN. Por otro lado, en Sudamérica lo televisan en DirecTV Sports. Si en caso no tienes cable operador, podrás descargarte la app de DGO, y disfrutar del encuentro con previa suscripción. Es importante resaltar que la hora oficial de inicio del partido es a las 19:00 (hora peruana) y 21:00 (hora uruguaya). De igual manera, podrás encontrar todas las incidencias de este partidazo en la web de El Comercio.

Alineaciones de Uruguay vs. Colombia

Uruguay : Rochet; Nández, R. Araujo, Olivera, Viña; Ugarte, Valverde, De la Cruz; Pellistri, M. Araújo, Darwin Núñez

: Rochet; Nández, R. Araujo, Olivera, Viña; Ugarte, Valverde, De la Cruz; Pellistri, M. Araújo, Darwin Núñez Colombia : Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Carlos Cuesta, Deiver Machado; Jefferson Lerma, Richard Ríos; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz y Jhon Córdoba.