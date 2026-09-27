La selección de Uruguay se pondrá a prueba nuevamente cuando le toque enfrentarse a Corea del Sur en un partido amistoso correspondiente a la Fecha FIFA de septiembre. La ‘Celeste’ llega a este compromiso tras caer 3-1 ante Japón la semana anterior, por lo que ahora buscará su primera victoria en esta gira asiática que le sirve a Diego Forlán para ampliar el universo de jugadores en la selección. A continuación, te contamos todos los detalles sobre los horarios, el canal de televisión y las opciones disponibles para ver el Uruguay vs. Corea del Sur en vivo y en directo.

Uruguay vs. Corea del Sur EN VIVO: revisa los horarios, canales TV y dónde ver la transmisión ONLINE del partido por fecha FIFA desde el Estadio Mundialista de Seúl.

¿A qué hora juega Uruguay vs. Corea del Sur hoy?

El partido se disputará este lunes 28 de septiembre de 2026 en el Estadio Mundialista de Seúl, en Corea del Sur. Por la diferencia horaria, el encuentro comenzará durante la madrugada para los aficionados de Sudamérica.

Revisa los horarios según tu ubicación geográfica:

Perú: 06:00 AM

06:00 AM Colombia: 06:00 AM

06:00 AM Ecuador: 06:00 AM

06:00 AM México: 05:00 AM

05:00 AM Uruguay: 08:00 AM

08:00 AM Argentina: 08:00 AM

08:00 AM Brasil: 08:00 AM

08:00 AM Chile: 08:00 AM

08:00 AM Venezuela: 07:00 AM

07:00 AM Corea del Sur (local): 08:00 PM

¿Qué canal transmite el partido Uruguay vs. Corea del Sur en vivo?

Los derechos de transmisión para este amistoso internacional varían según el territorio. La señal confirmada para seguir el compromiso es:

Uruguay: El partido será transmitido por DSports y AUF TV .

El partido será transmitido por . Perú y otros países de Sudamérica: El partido será transmitido por DSports, canal disponible en la parrilla de programación de DirecTV.

¿Dónde ver Uruguay vs. Corea del Sur online por streaming?

Las opciones para seguir el partido por internet dependerán de los derechos digitales disponibles en cada país.

Uruguay: El encuentro podrá seguirse a través de DGO .

El encuentro podrá seguirse a través de . Perú y otros países de Sudamérica: El partido se podrá seguir mediante la señal de DGO.

Alineaciones probables del Uruguay vs. Corea del Sur