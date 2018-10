Uruguay vs. Corea del Sur EN VIVO: medirán fuerzas este viernes (6:00 am. EN VIVO ONLINE vía DirecTV Sports) en el Seoul World Cup Stadium. Los 'charrúas' no podrán contar con su máxima estrella en el actualidad: Luis Suárez.

Óscar Washington Tabárez iniciará su quinta etapa bajo el mando de la 'celeste'. El entrenador récord Guinness recibió este reconocimiento por convertirse en el primero en sumar más partidos frente a un equipo nacional.



Uruguay vs. Corea del Sur: ¿a qué hora juegan el partido amistoso internacional por la fecha FIFA?

Perú 06:00 horas

Ecuador - 06:00 horas

Colombia - 06:00 horas

México - 06:00 horas

Uruguay - 08:00 horas

Chile - 08:00 horas

Argentina - 08:00 horas

España - 13:00 horas

La tarea del 'Maestro' consistirá en consolidar y armar una nueva columna vertebral. Para ello, Tabárez ha llamado a jugadores de la nueva generación de Uruguay para juntarlos con algunos de los referentes que vienen de procesos anteriores.

Es así que jugadores como Nahitan Nández, Lucas Torreira, Rodrigo Bentancur y Federico Valverde, mediocampista de Boca Juniors, Arsenal, Juventus y las filial del Real Madrid, aparecen en la nómina de la 'celeste'.

Otros jugadores como Camilo Mayada, de River Plate de Argentina, y el joven Marcelo Saracchi, del RB Leipzig de Alemania, vivirán sus primeras experiencias con el combinado de mayores.

Luis Suárez decidió no asistir al llamado de Uruguay para esta jornada de FIFA. El delantero ha preferido quedarse junto a su esposa, quien en las próximas horas dará a luz al tercer hijo de la pareja.

El 'Maestro' de Tabárez tiene alternativas en su plantilla para reemplazar al delantero del Barcelona. De hecho, en la lista están presentes Gastón Pereiro (PSV Eindhoven), y Maximiliano Gómez (Celta de Vigo).

Por su lado, Paulo Bento, entrenador de Corea del Sur, dirigirá su tercer partido con el combinado asiático. Previamente estuvo en la victoria frente a Costa Rica por 2-0 y la igualdad sin goles contra Chile.

El seleccionador portugués tiene grandes expectativas respecto al juego de su equipo frente a los 'charrúas'. "Independientemente del resultado, creo que Corea del Sur puede avanzar al siguiente nivel al jugar este tipo de partido", indicó.

"Uruguay es un rival muy fuerte, pero tiene características similares a las de Chile", señaló Bento respecto al tercer encuentro de su equipo.

Uruguay vs. Corea del Sur: posibles alineaciones

Uruguay: Muslera - Cáceres, Godín, Coates, Laxalt - Nández, Torreira, Bentancur, de Arrascaeta - Pereiro, Cavani.



Corea del Sur: Jin-Hyeon Kim ; Lee, Jang, Young-Gwon Kim, Hong, Jung, Ki, Hee-Chan Hwang, Nam, Son,Ui-Jo Hwang.