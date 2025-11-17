Ver Uruguay vs. Estados Unidos EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Raymond James Stadium de Tama, en Florida, por partido amistoso. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy martes 18 de noviembre del 2025, a las 9:00 de la noche (hora de Uruguay), que son las 7:00 PM de Perú, las 6:00 PM de México y la 1:00 AM del miércoles 19 de España. ¿Dónde ver? DirecTV, Cardinal TV, Montecable y AUF TV transmiten el partido amistoso para todo Uruguay; mientras que en Estados Unidos lo pasa fuboTV, HBO MAX, TNT USA entre otros. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

