Uruguay vs. Estados Unidos EN VIVO medirán fuerzas hoy, lunes 1 de julio del 2024 por la tercera jornada del Grupo C de la Copa América 2024 en el Arrowhead Stadium. En Sudamérica, la transmisión del juego será por DirecTV, mientras que en Uruguay mediante la señal de AUF TV, Antel TV y Cardinal TV. Por otro lado, en Estados Unidos, lo televisan en FOX Deportes, Univision, TUDN y VIX. Si en caso no tienes cable operador, podrás descargarte la app de DGO, y disfrutar del encuentro con previa suscripción. Es importante resaltar que la hora oficial de inicio del partido es a las 20:00 (hora peruana) y 22:00 (hora uruguay). De igual manera, podrás encontrar todas las incidencias de este partidazo en la web de El Comercio.

ALINEACIONES, URUGUAY VS ESTADOS UNIDOS

Uruguay : Sergio Rochet, Nahitan Nández, Ronald Araujo, Mathías Olivera, Matías Viña, Federico Valverde, Manuel Ugarte, Nicolás De la Cruz, Facundo Pellistri, Darwin Núñez y Maximiliano Araújo.

: Sergio Rochet, Nahitan Nández, Ronald Araujo, Mathías Olivera, Matías Viña, Federico Valverde, Manuel Ugarte, Nicolás De la Cruz, Facundo Pellistri, Darwin Núñez y Maximiliano Araújo. Estados Unidos: Matt Turner; Joe Scally, Chris Richards, Tim Ream, Antonee Robinson; Tyler Adams Weston McKennie, Giovanni Reyna; Tim Weah, Folarin Balogun y Christian Pulisic.