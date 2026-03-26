Ver Uruguay vs Inglaterra EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido amistoso en Wembley. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, viernes 27 de marzo de 2026, a las 4:45 PM (hora de Uruguay), que son las 2:45 PM de Perú, las 3:45 PM de Estados Unidos, y las 4:45 PM de Argentina. ¿Dónde ver? DirecTV, AUF TV, Antel TV y Flow TV transmiten el partido en Uruguay por cable y señal abierta. ESPN y Disney+ Premium transmite el amistoso en Sudamérica. Sigue la transmisión ONLINE del amistoso en El Comercio.

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