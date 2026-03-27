Joaquín Piquerez protagonizó un momento de preocupación luego de sufrir una lesión durante un partido reciente, que lo obligó a abandonar el campo de juego en camilla. El defensor uruguayo no pudo continuar y su salida generó inquietud inmediata tanto en su club como en el entorno de la selección.

El incidente ocurrió en pleno desarrollo del encuentro, cuando el futbolista evidenció claros signos de dolor tras una jugada. Rápidamente fue asistido por el cuerpo médico y, ante la imposibilidad de seguir, tuvo que ser retirado del campo, lo que encendió las alarmas por la gravedad de la dolencia.

¡¡PREOCUPACIÓN EN LA CELESTE PENSANDO EN EL MUNDIAL!! Piqueréz sufrió un durísimo golpe en su tobillo derecho y debió abandonar el amistoso ante Inglaterra en camilla. Entró Josema Giménez en su lugar.



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Aunque aún no se ha confirmado un parte médico oficial sobre la magnitud de la lesión, la preocupación crece debido a los antecedentes físicos del jugador. En el pasado, Piquerez ya ha sufrido problemas en la rodilla, incluyendo una lesión de meniscos que incluso requirió intervención quirúrgica y lo mantuvo varios meses fuera de las canchas.

Ahora, tanto su club como la selección uruguaya aguardan los estudios correspondientes para determinar el alcance del problema. Su posible ausencia sería un golpe importante, considerando que es una pieza habitual en el esquema y un jugador clave por la banda izquierda.