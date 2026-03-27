Por Redacción EC

Joaquín Piquerez protagonizó un momento de preocupación luego de sufrir una lesión durante un partido reciente, que lo obligó a abandonar el campo de juego en camilla. El defensor uruguayo no pudo continuar y su salida generó inquietud inmediata tanto en su club como en el entorno de la selección.

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