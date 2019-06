Uruguay vs. Japón: José María Giménez marcó el 2-2 con este cabezazo [VIDEO]

El defensor José María Giménez puso el 2-2 en el Uruguay vs. Japón por la segunda fecha del Grupo C en la Copa América 2019. Se enfrentan en el estadio Arena do Grêmio

►¿Qué resultados clasifican a Perú a los cuartos de final de la Copa América?​

►Cuatro teorías que explican la suplencia de André Carrillo en la selección peruana

Giménez, al minuto 66, recibió un centro de Nicolás Lodeiro y puso la pelota a un costado imposible para el guardameta Eiji Kawashima.

La Celeste se puso abajo en el marcador en dos ocasiones. En ambas oportunidades marcó el volante Miyoshi.

A los 33, el 'Pistolero' Suárez anotó el 1-1 desde el punto de penal. El árbitro dio la pena máxima tras consultar el VAR, por una falta contra Cavani.