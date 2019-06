Uruguay vs. Japón: ¿cómo le fue a la Celeste enfrentando a los nipones? [FOTOS] Uruguay vs. Japón: ambas selecciones se enfrentan en el estadio Arena do Grêmio por la segunda fecha del Grupo C de la Copa América 2019



Uruguay y Japón en el amistoso internacional en Saitama. (Foto: @Uruguay)