Uruguay vs. Japón EN VIVO ONLINE | HOY EN DIRECTO sigue el Uruguay vs. Japón por amistoso FIFA internacional en el Saitama Stadium este martes desde las 5:35 a.m. (hora peruana) y por la transmisión de los canales VTV y TV Asahi.

Para ver fútbol en vivo, como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentamos a continuación. El duelo entre Uruguay vs. Japón concentra la atención de los 'charrúas'. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo.

Sigue el Uruguay vs. Japón EN VIVO por amistoso internacional FIFA. La selección sudamericana enfrentará el martes a Japón en Saitama, en el segundo partido amistoso de una doble fecha FIFA, con la ilusión de volver a la victoria, tras caer 2-1 el viernes con poco juego ante Corea del Sur. Ver fútbol en vivo de todos los partidos de la jornada es posible gracias al avance de la tecnología que permite transmitir los partidos en directo para millones de usuarios en diferentes países del mundo.



Uruguay vs. Japón | El inicio de un nuevo ciclo del DT Oscar Tabárez, de 71 años, al frente de la celeste en Seúl, mostró a un Uruguay poco creativo, falto de ideas en la distribución del balón y con su dupla atacante Edinson Cavani-Cristian Stuani apagada y con mala habilitación.

El entrenador record Guinness por número de partidos al frente de una selección nacional (186) y número de mundiales dirigidos (4), podría buscar otras combinaciones de mitad de cancha para arriba, y es posible el ingreso del veloz Giorgian de Arrascaeta para mejorar la distribución de pelotas en ataque.

— En busca de un equipo —

Con la ausencia de Luis Suárez, que no integra la delegación para los juegos en Asia porque espera a su tercer hijo en estas fechas, Tabárez no esconde que aprovecha estos encuentros para buscar un "equipo muy competitivo" con nombres nuevos.

Uruguay vs. Japón | Últimas declaraciones

Se trata de una "etapa de andar buscando resultados, defendiendo una imagen, pero ver (al mismo tiempo) la posibilidad de incorporar nuevos futbolistas", manifestó el estratega este lunes en rueda de prensa previa al choque con Japón.

Es que Tabárez presenta un equipo que tiene una columna vertebral de jugadores experimentados como el meta Fernando Muslera, el defensa y capitán Diego Godín, y el atacante Edinson Cavani, pero que necesariamente apuesta a la renovación luego de los mundiales de Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018, en el que Uruguay llegó a cuartos de final.

Entre los jugadores que destacó, Tabárez mencionó al medio Rodrigo Bentancur o al atacante Maximiliano Gómez.

Estos jugadores "no son totalmente experimentados (pero) tienen un potencial" para "reforzar" al equipo, en un proceso "lento pero seguro" de recambio, apuntó Tabárez.

Además, el técnico sostuvo que físicamente Uruguay estará mejor que ante Corea del Sur. Con unos días más en Asia "vamos a estar un poco mejor en las condicionantes que tenemos de venir de tan lejos y tener la diferencia de huso horario de 12 horas, que complica el rendimiento físico", remarcó.

- Suárez, Japón, el ensayo y el error -

Consultado sobre el peso que tiene la ausencia de Suárez -goleador histórico de Uruguay- en su esquema de ataque, Tabárez dijo que el equipo lo siente pero que como técnico también representa una oportunidad.

Suárez "es un jugador determinante para el equipo en el que juegue. Lamentablemente no es la primera vez que nos toca jugar sin Suárez", matizó, en referencia a lesiones y sanciones que experimentó la máxima estrella celeste.

Tabárez recordó que Uruguay enfrentó a Francia, luego campeón del Mundo en Rusia, sin Cavani, lesionado. El partido determinó la eliminación de los celestes del certamen.

"La ausencia de grandes jugadores se siente, pero lo vemos con una oportunidad de ver a otros jugadores" en choques como los de Corea del Sur y Japón, resumió.

Tabárez volvió a destacar que el 'proceso' que encabeza en las selecciones uruguayas desde 2007, apunta principalmente a recuperar el "hilo de comunicación" entre las generaciones de futbolistas.

La renovación generacional se alimenta de ese concepto. El DT elogió a Japón, que logró seis clasificaciones consecutivas a mundiales, y destacó su buena técnica de remate al arco. Los nipones vienen de derrotar 3-0 a Panamá el viernes.



Uruguay vs. Japón | posibles alineaciones:

Uruguay: Fernando Muslera - Martín Cáceres, Diego Godín, Sebastián Coates, Diego Laxalt - Rodrigo Bentancur, Lucas Torreira, Matías Vecino, Giorgian De Arrascaeta - Maxi Gómez y Edinson Cavani. DT: Oscar Tabárez.

Japón: Shuichi Gonda - Tomoaki Makino, Sho Sasaki, Sei Muroya, Takehiro Tomiyasu - Toshihiro Aoyama, Genki Haraguchi, Junya Ito, Takumi Minamino, Kento Misao- Yuya Osako. DT: Hajime Moriyasu.

Estadio: Saitama Stadium

Uruguay vs. Japón EN VIVO: ¿Dónde lo transmitirán?

Televisión

Para ver fútbol en vivo el encuentro entre Uruguay vs. Japón por amistoso FIFA internacional, en Uruguay es posible a través de VTV, mientras que, en Japón puede apreciarse en TV Asahi.

¿Cómo puedo ver el Uruguay vs. Japón por internet en vivo online gratis?

Ver el partido también es posible vía streaming en HD.

Uruguay vs. Japón | Horarios en el mundo:

05:35 horas en Perú, México, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1)

06:35 horas Venezuela, Bolivia, Paraguay

07:35 horas en Argentina, Brasil (Brasilia -1), Chile, Uruguay

13:00 horas en España, Italia, Francia, Alemania

19:35 horas ​Japón, Corea del Sur



Uruguay vs. Japón | ¿Cómo llegan al partido?

Uruguay

25/06/18 – Uruguay 3-0 Rusia – Mundial Rusia 2018

30/06/18 – Uruguay 2-1 Portugal – Mundial Rusia 2018

06/07/18 – Uruguay 0-2 Francia – Mundial Rusia 2018

07/09/18 – México 1-4 Uruguay – Amistoso FIFA

12/10/18 – Corea del Sur 2-1 Uruguay – Amistoso FIFA

Japón

24/06/18 – Japón 2-2 Senegal – Mundial Rusia 2018

28/06/18 – Japón 0-1 Polonia – Mundial Rusia 2018

08/07/18 – Bélgica 3-2 Japón – Mundial Rusia 2018

11/09/18 – Japón 3-0 Costa Rica – Amistoso FIFA

12/10/18 – Japón 3-0 Panamá – Amistoso FIFA

Visita el Saitama Stadium en Google Maps