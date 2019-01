Uruguay vs. Paraguay Sub 20 EN VIVO: Horarios y cómo ver partido por la fecha 5 del Sudamericano en Chile

El Uruguay vs. Paraguay EN VIVO ONLINE GRATIS por la fecha 5 del Sudamericano Sub 20 de Chile definirá al último cupo posible al hexagonal final del torneo juvenil. Uruguay y Paraguay llegan con las mismas urgencias a este encuentro, que será el duelo de fondo del Perú vs. Argentina, donde cualquiera de las dos selecciones podría quedarse con un boleto a la siguiente ronda. Para ver fútbol en vivo como el encuentro entre charrúas y guaraníes puedes elegir entre diferentes alternativas. Aplicaciones móviles, canales de TV o páginas web como El Comercio, que te llevarán todas las incidencias, goles y estadísticas del encuentro a jugarse en el Estadio Fiscal de Talca.

El Uruguay vs. Paraguay se disputará el sábado 26 de enero desde las 17:30 horas (Perú y Colombia). El Grupo B del Sudamericano Sub 20 es liderado por Ecuador (descansa esta fecha) con 9 puntos. Le siguen Argentina (4), Paraguay (4), Uruguay (3) y Perú (3).

Este compromiso se jugará sabiendo el resultado del partido entre peruanos y argentinos. Si en este primer juego hay un ganador, entonces, de forma obligatoria Uruguay tendrá que buscar ganar el encuentro para clasificar al hexagonal final del Sudamericano Sub 20.

En cambio, a Paraguay le alcanzaría con un empate para avanzar a la siguiente fase. Ocurrirá la misma situación si la Blanquirroja y la Albiceleste se reparten los puntos en su juego. Los charrúas al igual que los peruanos llegan a esta fecha 5 con la obligación de ganar para avanzar de ronda.

El Comercio te llevará todas las incidencias del cotejo EN VIVO y EN DIRECTO a través de su plataforma web. Los goles y mejores jugadas estarán en nuestro sitio al igual que el minuto a minuto y las alineaciones titulares.

Uruguay vs. Paraguay: ¿Cuáles podrían ser los posibles titulareS?

Uruguay: Renzo Rodríguez; Ezequiel Busquets, Bruno Méndez, Sebastián Cáceres, Maximiliano Araujo; Emiliano Gómez, Agustín Dávila, Nicolás Acevedo, Juan Sanabria; Nicolás Schiappacasse y Darwin Nuñez.

Paraguay: Diego Huesca; Christian Candia, Roberto Fernández, Marcelo Rolón, Alexis Duarte; Marcelino Ñamandú, Brian Ojeda, Alan Rodriguez, Fernando Cardozo; Fernando Romero y Antonio Marín.



Uruguay vs. Paraguay: ¿Cuándo es la fecha del partido por el Sudamericano Sub 20?

El Uruguay vs. Paraguay corresponde a la última jornada del Sudamericano Sub 20 en Chile y se disputará el sábado 26 de enero del 2019. Las opciones de Uruguay y Paraguay son las mismas durante 90. Un triunfo les dará el boleto al hexagonal final junto a Ecuador, líder de la llave con 9 unidades, y que en esta jornada tendrá descanso.

Uruguay vs. Paraguay: ¿A qué hora se juega el duelo por el Sudamericano Sub 20?

México: 16:30 horas

Perú: 17:30 horas

Colombia: 17:30 horas

Ecuador: 17:30 horas

Estados Unidos: 17:30 horas (Nueva York, Washington, Florida, Chicago -1, Nevada -3, Los Ángeles -3)

Venezuela: 18:30 horas

Bolivia: 18:30 horas

Argentina: 19:30 horas

Paraguay: 19:30 horas

Chile: 19:30 horas

Uruguay: 19:30 horas

Brasil: 23:30 horas

España: 23:30 horas

Italia: 23:30 horas

Francia: 23:30 horas

Uruguay vs. Paraguay: ¿Qué canales transmitirán el cotejo?

Argentina: TyC Sports Play, TyC Sports Argentina

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Chile: CDF Premium

Colombia: Caracol Play

México: Televisa Deportes En Vivo, Univision, TDN

Perú: Movistar Deportes