Uruguay vs. Paraguay EN VIVO vía Movistar Deportes: chocan por el hexagonal del Sudamericano Sub 17

Uruguay vs. Paraguay EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego entre Uruguay vs. Paraguay, este martes 02 de abril, por la primera fecha del hexagonal del Sudamericano Sub 17, en el estadio de la Universidad San Marcos, desde las 6:50 p.m. (hora peruana). Para ver partidos en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

Este partido será transmitido en exclusiva por la señal de Movistar Deportes, canales 03 y 703 HD.

Uruguay y Paraguay arrancan su camino en el hexagonal final que repartirá 4 cupos al Mundial Sub 17 que se realizará este año en Brasil. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados de este cotejo.

Ambos salieron del disputado grupo B del Sudamericano, que terminó con 4 selecciones empatadas con 7 puntos y uno sin sumar alguno (Colombia).

Uruguay, por mejor diferencia de goles (+3), avanzó como primero. Paraguay fue segundo con +1, los mismos que Argentina, pero con mayor cantidad de goles marcados, 8 contra 7. Brasil se quedó con -1, tras caer goleado 3-0 ante los albicelestes, y no avanzó al hexagonal.

La escuadra charrúa disputó su último partido de fase de grupos ante Paraguay (en la fecha final descansó), cayendo por 3-2, por lo que este nuevo choque tiene sabor a revancha.

La jornada comenzará con el partido entre Chile vs. Ecuador (4:30 p.m.), sigue con el Uruguay vs. Paraguay (6:50 p.m.) y cierra con el Perú vs. Argentina (9:10 p.m.).

Uruguay vs. Paraguay - horarios en el mundo

17:50 horas en México

18:50 horas en Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

19:50 horas en Venezuela, Bolivia

20:50 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia)

00:50 horas del miércoles en España, Italia, Francia, Alemania

02:50 horas del miércoles en Catar y Arabia Saudita

07:50 horas del miércoles en China

08:50 horas del miércoles en Japón y Corea del Sur

Uruguay vs. Paraguay - alineaciones probables

Uruguay: Ignacio Suárez, Joaquín Sosa, Pedro Milans, Ignacio Velázquez, Bruno Vera, Santiago Cartagena, Matías Ocampo, Braulio Guisolfo, Matías Arezo, Cristian Olivera, Maximiliano Juambeltz.



Paraguay: Antonio González, Santiago Ocampos, Basilio Duarte, Rolando Ortiz, Fabio Barrios, Wilder Viera, Matías Galarza, Diego Fernández, Junior Noguera, Diego Duarte, Fernando Presentado.