Ver Uruguay vs. República Dominicana EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio Nacional Bukit Jalil de Malasia por amistoso internacional de fecha FIFA. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, viernes 10 de octubre del 2025, a las 7:45 de la mañana (hora peruana), que son las 9:45 AM de Uruguay y Argentina, las 8:45 AM de República Dominicana y las 6:45 AM de México. ¿Dónde ver? DirecTV y AUF TV pasan el partido en Uruguay; además, en tierras dominicanas lo transmitirá CDN Deportes. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

