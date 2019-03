Uruguay vs. Uzbekistán EN VIVO: canales TV y horarios para ver VER EN DIRECTO el China Cup

Uruguay y Uzbekistán juegan este viernes 22 de marzo desde las 6:35 de la mañana EN VIVO y EN DIRECTO por GolTV Latinoamérica. El partido corresponde a la semana FIFA; sin embargo, en Asia se disputa el torneo amistoso China Cup, donde los ‘charrúas’ saldrán a defender el título logrado el año pasado. El encuentro también será visto por DirecTV Sports y El Comercio transmitirá el minuto a minuto en la web.

El técnico de la selección de Uruguay, Óscar Washington Tabárez, indicó en conferencia de prensa que el equipo debe pensar que puede lograr buenos resultados sin la presencia de Luis Suárez y Edinson Cavani, quienes por lesión se perderán el torneo China Cup.

Si bien el entrenador de Uruguay remarcó que ambos futbolistas son "insustituibles", subrayó que dentro del plantel hay otros jugadores "muy buenos y de mucha experiencia deportiva".

Respecto a la oncena que piensa utilizar para el debut de Uruguay, ante Uzbekistán, Tabárez aseguró que aún no la tiene decidida porque todavía no llegaron todos los convocados y algunos de ellos solo van a tener un entrenamiento antes del primer partido.

Por otra parte, el capitán Diego Godín señaló que está feliz por estar "un año más" disputando la copa en el gigante asiático. "Para nosotros más allá del torneo o del partido que se esté jugando siempre es importante juntarnos, es un motivo de alegría y una nueva oportunidad de reencontrarnos con compañeros que llevamos muchos años y con otros chicos nuevos que están haciendo sus primeras armas en la selección", remarcó Godín.

Uruguay debutará en la China Cup este viernes 22 de marzo y disputará la final o el tercer lugar tres días más tarde ante China o Tailandia, dependiendo los resultados de la primera jornada.

