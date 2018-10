Usain Bolt, listo para ser titular con el Central Coast Mariners en amistoso "He mejorado, pero no sabes en qué nivel estás hasta que juegas un partido competitivo, así que solo tengo que ver qué debo hacer o si debiese continuar o no", dijo Usain Bolt

"He mejorado, pero no sabes en qué nivel estás hasta que juegas un partido competitivo, así que solo tengo que ver qué debo hacer o si debiese continuar o no", dijo Usain Bolt. (Foto: AFP)