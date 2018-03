Usain Bolt: "Quiero jugar en una de las mejores ligas de Europa"

El ex velocista jamaicano, Usain Bolt, quiere cumplir su sueño de ser futbolista profesional. La semana pasada el medallista olímpico entrenó en el Borussia Dortmund durante dos días bajo las órdenes de Peter Stöger y dejó una gran impresión.

Usain Bolt aprovechó esta fecha FIFA para tener la oportunidad de entrenar en el club alemán. En un partido de práctica el once veces campeón del mundo y ocho veces campeón olímpico anotó un gol de cabeza y realizó algunas jugadas impensadas. Demostrando que tiene cualidades para ser un jugador profesional.

"No quiero jugar en una liga pequeña, sino en un equipo que me pueda ofrecer una carrera decente que no será muy larga. Me veo jugando un máximo de cuatro años. Solo necesito un nuevo desafío. Quería ser el mejor velocista y dominar. Ahora quiero ser futbolista. Quiero ser tan bueno como sea posible”, afirmó Bolt.



El técnico del Borussia Dortmund, Peter Stöger, aseguró que si Usain Bolt quiere ser futbolista y jugar en una liga de primer nivel tiene que mejorar mucho. Es más le aconsejó que mejore en su físico y que trabaje duro para alcanzar sus metas.