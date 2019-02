VER HOY, Valencia vs. Betis EN VIVO: minuto a minuto de la semifinal por la Copa del Rey

Valencia vs. Betis juegan EN VIVO y EN DIRECTO por el pase a la final de la Copa del Rey en el Estadio de Mestalla. El compromiso genera gran expectativa para conocer al rival del Barcelona, quien el jueves logró vencer por 3-0 al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Conoce los canales de trasmisión para ver fútbol en vivo por celular; además, los canales de TV que transmitirán el encuentros según el país.

El Valencia afronta el partido sin haber perdido en sus últimos nueve choques y Marcelino sólo ha confirmado que Jaume Doménech, como en todos los partidos que ha disputado en esta competición, será titular bajo los palos. Además, está pendiente del estado físico de Geoffrey Kondogbia y de José Luis Gayà, aunque confía en poder contar con ambos.



El Real Betis, por su parte, afronta la cita como una auténtica final sin serlo, ya que en ella se juega uno de sus objetivos principales de esta temporada y, además, la posibilidad de disputar el título de la Copa del Rey ante los suyos en el Benito Villamarín el próximo 25 de mayo

Los dos encuentros que han disputado ambos equipos esta campaña han acabado en empate porque antes del copero, firmaron uno sin goles en Mestalla en el tramo inicial de la primera vuelta de la Liga Santander.

Valencia vs. Betis: posibles alineaciones

Valencia: Jaume Doménech, Wass o Piccini, Roncaglia, Paulista, Gayà, Carlos Soler, Parejo, Coquelin, Guedes o Cheryshev, Rodrigo y Gameiro.



Real Betis: Joel Robles; Francis, Mandi, Bartra, Sidnei, Guardado, Canales, William Carvalho, Lo Celso, Joaquín y Jesé.

Horarios en el mundo

14:00 horas - México

15:00 horas - Perú, Ecuador, Colombia, Estados Unidos (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

16:00 horas - Venezuela, Bolivia

17:00 horas - Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile

18:00 horas - Brasil

20:00 horas - Reino Unido

21:00 horas - España, Alemania, Italia, Francia

¿Qué canales de TV transmitirán el Valencia vs. Betis por Copa del Rey

El partido entre Valencia vs. Betis será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por DirecTV Sports en todo Latinoamérica. Sin embargo, para otros países, están habilitados canales de señal abierta o de pago, como te presentaremos en la siguiente lista. Cabe señalar que la siguiente nomina corresponde a los partidos de fútbol, diferidos o vía pago por evento que son transmitidos por los dueños de los derechos, los mismos que se encuentran disponibles en varias plataformas como las mencionadas anteriormente.



Argentina: DirecTv Sports

Australia: Radio Barca

Austraia: DAZN

Canadá: beIN Sports, beIN Sports en Español, DAZN, Radio Barca

Chile: DirecTV Sports Chile

Colombia: DirecTV Sports

Costa Rica: SKY HD

República Dominicana: Sky HD

Ecuador: DirecTV Sports

Francia: beIN Sports, beIN Sports 1

Alemania: DAZN

Grecia: Open TV

Internacional: Radio Barca, Bet365

Italia: DAZN

Japón: DAZN

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Perú: DirecTV Sports

Puerto Rico: DirecTV Sports, Puerto Rico

España: Gol, TVE La 1, TV3

Estados Unidos: beIN Sports, Radio Barca, beIN Sports Connect

Uruguay: DirecTV Sports

¿Cómo ver el Valencia vs. Betis por Internet?

Para ver fútbol en vivo online hay muchas maneras desde tu celular. Como se sabe, Valencia vs. Betis será transmitido por DirecTV Sports para todo Latinoamérica; sin embargo, el canal internacional cuenta con su aplicación móvil DirecTV Sports Play que puedes descargar desde tu Android, iOS o cualquier dispositivo móvil de manera segura, legal y sin restricciones. Solo debes adquirir el paquete de cable, descargar la app, suscribirte con tus datos personales y listo. De esta manera podrás disfrutar y ver partidos en directo en el lugar que te encuentres.

▷ Descarga aquí la app móvil para ver Valencia vs. Betis vía DirecTV Sports

Así motiva Valencia a sus jugadores e hinchada

👋🏾 BUENOS DÍAS AFICIÓN ☀️



3⃣ héroes de Copa 🏆

3⃣ ídolos valencianistas 🦇

3⃣ goleadores con espíritu 🖤⚪️



Esta noche necesitamos ser UNO 🤜🏾🤛🏾



¡En unas horas nos vemos AFICIÓN! ⏳#VolemLaCopa #VCFRealBetis pic.twitter.com/96Chw9wDv9 — Valencia CF 🦇💯 (@valenciacf) 28 de febrero de 2019

Tras su eliminación de la Liga Europa ante el Rennes francés, Betis tomó moral para el partido de Mestalla con su triunfo liguero del domingo en Valladolid (0-2), que supuso un aval de confianza para un equipo que llega a Valencia con la obligación de ganar o, en su defecto, igualar el resultado del primer asalto para forzar la prórroga.

Para ello, viaja con la totalidad de su plantilla, veintidós jugadores, con los que ha entrenado este miércoles a puerta cerrada antes de viajar por la tarde con la excepción del lateral dominicano Junior Firpo, la única baja segura por lesión y que también está en la expedición bética para hacer grupo.

Convocados de Valencia para la semifinal

Foto: Valencia Twitter

El mexicano Lainez tiene opciones para estar sobre el césped de Mestalla, mientras que la veteranía del capitán Joaquín y sus galones en este tipo de partidos, le dan bastantes opciones para estar en el once que salte al que fue su campo durante el lustro 2006-2011. (EFE)